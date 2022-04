Temporada BBC: Guía para vestir como una familia ‘royal’ (al mejor precio) Por fin llegan las fiestas al aire libre y hay que renovar el armario de todos. ¿Por qué no lo haces con ropa de diseño francés inspirada en las pasarelas y en los 'looks' de la realeza?

Con la llegada de la primavera vuelven los encuentros familiares, las fiestas infantiles al aire libre y los almuerzos de ceremonia para celebrar bodas, bautizos y comuniones (BBC) y todo lo festejable. Porque a estas alturas del año estamos todos deseosos de volvernos a encontrar con los nuestros tras el largo invierno, bajo el sol, en una terraza bonita y con una temperatura agradable. Toca renovar el armario y más cuando llueven los compromisos en los que apetece vestirse de manera más cuidada y especial. Qué ganas de ponerle a los niños (y a nosotras, claro) vestidos veraniegos floreados, conjuntos fluidos y tejidos ligeros con colores suaves.

VER GALERÍA

Las tendencias que van a arrasar

Para vestir a los más pequeños como verdaderos royals y, si te apetece, a juego con los papás, hay una marca que nos encanta porque sus diseños son exclusivos e inclusivos (gracias a los 56 diseñadores que colaboran con ella), y sus precios superajustados y accesibles. Se llama Kiabi, tiene un montón de tiendas en España, y moda en tendencia con un toque francés inequívoco para toda la familia. Desde los atuendos más clásicos a los que van a arrasar en cuanto salga un poco el sol: Trajes de chaqueta-bermudas, shorts, estampados sencillos, ligeros y frescos en vestidos, camisas y pantalones; divertidos cuellos asimétricos, volantes y puntillas y bordados para las blusas; camisas ligeras y pantalones de hilo para los niños...

VER GALERÍA

Los colores que vamos a llevar sí o sí

La gama de los tonos suaves y pastel triunfa esta temporada estival para dejarse ver en fiestas o en reuniones más íntimas. Tonos rosados, verdes agua, azules, gris perla, beis, arena o lavanda son protagonistas... Colores refrescantes inspirados en la naturaleza y que sientan de maravilla a niños y mayores porque son vistosos, pero al mismo tiempo elegantes. Pero es indudable, esta temporada el color estrella es el blanco, que transmite luminosidad, favorece mucho a la cara y combina bien con todo. Los tonos claros son el verdadero must de las celebraciones de este verano.

Un look campestre cómodo y superelegante

Capítulo aparte merece esa tendencia natural, campestre, 'semi-informal', tan cool, que toma forma con tejidos y materiales naturales como las fibras vegetales, el yute, el algodón, la rafia, el esparto... Trajes de chaqueta de la gama de los tonos tierra, cámel y beis, de hilo, camisas, vestidos y blusas bordadas o caladas que recuerdan al medio rural. Ropa para toda la familia que Kiabi ha concebido a juego con sandalias, alpargatas con cuña, merceditas bordadas, deportivas chic o bolsos de rafia trenzados. Es la colección Ceremonia para vestirse de fiesta, sí, pero con libertad de movimientos, con la ropa suelta, fluida, sin ajustes incómodos o zapatos rígidos que pueden arruinar el día cuando empiezan a molestar.

VER GALERÍA

Los complementos más cool para ceremonia

Cinturones, sombreros, coleteros y coronas de flores para adornar el pelo de las niñas y redondear un look romántico, pamelas de tela, carteras de mano y bolsos efecto fibra vegetal, sandalias tornasoladas, bolsos bandolera con cadenita... No falta detalle en las colecciones Kiabi, desde los bolsos de ceremonia más elegantes para invitadas a las deportivas de yute con borde de fibra vegetal para los looks más ligeros y naturales, los mismos que llevan los royals europeos en sus celebraciones, pero a unos precios muy distintos.

VER GALERÍA

Coordinados que crean uniformidad familiar

Los diseños de las colecciones Kiabi son ideales para coordinar en familia porque están pensados precisamente para eso, de ahí que confeccionen trajes para niños y mayores con los mismos tejidos y colores, para crear looks verdaderamente bonitos y estilosos con uniformidad familiar. Por ejemplo, se pueden crear coordinados con las camisas masculinas llevan la misma tela y color que unas bermudas infantiles. Son pequeños guiños muy efectistas que marcan la diferencia y contribuyen a proyectar la imagen de familia que viste en armonía.