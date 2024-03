El secreto del éxito de Christopher Nolan: enamorado desde hace 30 años y con cuatro hijos artistas

La película acerca de la vida del creador de la bomba atómica Oppenheimer ha sido uno de los taquillazos de la temporada. No solo eso sino que tanto sus protagonistas como el guion y la dirección han recibido un incontable número de críticas positivas que la sitúan como favorita en la gala de los Oscar 2024. Parte con 13 candidaturas, avaladas por los 7 Baftas y los 5 Globos de Oro que ya tiene, y su director Christopher Nolan es firme candidato a las de mejor película, guion adaptado y dirección. El cineasta tiene experiencia de sobra con sus cinco anteriores nominaciones, aunque todavía no se ha estrenado en la lista de premiados de la Academia de Hollywood. Este podría ser su año, sin duda, pues tiene la oportunidad de consolidarse como uno de los grandes directores del siglo XXI. Además de su innegable talento, con el que ha navegado por los universos del cómic, la ciencia ficción y el cine bélico, Nolan cuenta con un amuleto infalible: su familia.

A sus 53 años se puede decir que lleva toda la vida rodando historias. Ya con apenas siete años pegaba el ojo a una cámara super-8 para captar su particular visión del mundo y desde entonces no ha dejado de hacerlo. Memento fue el primer título y después llegaron Origen, la trilogía de Batman, Inception, Interstellar, Dunkerque, Tenet… historias que navegan entre el sueño y la realidad, en un universo inquietante y estéticamente cautivador. "Cada película debe tener su propio mundo, una lógica y sentir que se expande más allá de la imagen exacta que el público está viendo" ha dicho el director sobre su cine. Los datos de taquilla demuestran que el público quiere perderse en este mundo que él imagina.

Su mujer, su cómplice también en su trabajo

Este cóctel perfecto le ha proporcionado una fortuna personal de 130 millones de dólares (casi 120 millones de euros), cantidad que no le ha hecho despegar alejarse de la realidad. Parece que cada vez más las estrellas desarrollan una alergia a los focos que crece exponencialmente con su éxito. El caso de Nolan es uno más en este patrón, pues la fama no le ha cambiado. Sigue siendo un hombre normal, con sus excentricidades, pero con los pies bien pegados a la tierra. En este sentido la relación con su mujer Emma Thomas es un ancla importante. Llevan juntos tres décadas pues se conocieron cuando Nolan tenía 19 años y ambos estudiaban literatura inglesa en el University College de Londres. Vivían en la misma residencia y a los dos les gustaba el mundo del cine. Esa pasión les unió más.

"Empecé a producir cortometrajes para Chris sin entender realmente lo que estaba haciendo. Solo pensé que estaba ayudando" contó ella años después. Y nunca dejó de hacerlo. Thomas, con la que se casó en 1997, ha producido todos los largometrajes de Nolan desde Following en 1998 (el matrimonio tiene una productora de cine). Tienen cuatro hijos, tres chicos Magnus, Oliver y Rory, y una chica, Flora, de 23 años, que ha hecho un cameo en Oppenheimer (ya había aparecido en Interstellar). Cuando Cillian Murphy (Robert Oppenheimer) está dando un discurso en Los Álamos, su imaginación le juega una mala pasada y le hace imaginar que una bomba explota y acaba con la vida de todos los presentes. Entre los afectados por esa explosión se encuentra Flora Nolan. Otro de sus hermanos Magnus también hizo un cameo con su padre, en este caso en Origen, cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio. Interpretó al hijo menor de Cob, el personaje principal aunque parece que su auténtica pasión es la fotografía como se puede ver en algunas imágenes que transcendieron a finales de 2023 en las que retrataba a su padre. Oliver Nolan participó también, solo era un bebé, en The Prestige.

De esta vida familiar y personal de Nolan apenas se conocen más detalles, aunque sí se sabe que tiene dos hermanos, Jonathan, cocreador de Westworld y guionista que ha participado con el director en numerosos proyectos, y Matthew, que tiene un turbio pasado (fue acusado de asesinato). Nolan tiene doble nacionalidad, británica y estadounidense, y es daltónico. "Apenas puedo ver tonos de púrpura" reconoció en una ocasión, igual que ha admitido que adora el te. Uno de los datos más curiosos acerca del cineasta es que no tiene teléfono móvil, algo que parece casi imposible en una época que está hiperconectada. "Nunca me he molestado en tener uno y he sido muy afortunado en haber seguido trabajando. Siempre hay alguien alrededor que me puede pasar un celular si alguien me necesita. De hecho, me gusta no tener móvil porque me da tiempo para pensar. Cuando lo tienes, en cuanto te quedan 10 minutos libres, lo coges y comienzas a mirar cosas" aclaró a The Hollywood Reporter. Sin duda una personalidad única.