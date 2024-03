Sus grandes amores y un amigo 'de película': así es la discreta vida personal de Emma Stone

Si hay un nombre que suena con fuerza en la próxima entrega de los Oscar es el de Emma Stone. Su papel en la onírica y fantástica Pobres criaturas se ha convertido en uno de los favoritos para llevarse el preciado Oscar a la mejor actriz, un premio que redondearía su temporada después del Globo de Oro, el Bafta y el premio de la Crítica Cinematográfica. Además Emma podría recoger no solo una sino dos estatuillas pues se llevaría una también como productora dado que la cinta está nominada a la mejor película. Serían, de lograrlos, sus segunda y tercera estatuillas tras la que se llevó como mejor actriz por La La Land en 2016. Un paso de gigante en la carrera de esta actriz de 35 años que ha brillado en la gran pantalla con la misma intensidad con la que ha mantenido su vida personal en un discreto segundo plano. ¡Y eso que ha salido con uno de los actores más conocidos de Hollywood!

No ha sido Emma una actriz de muchos romances, al menos que transcendieran de manera pública. Se la relacionó con el compositor Teddy Geiger, autor de éxitos como Stitches de Swan Mendes, y con Kieran Culin, hermano de Macaulay Culkin que ahora triunfa en The succession. Después llegó a su vida su noviazgo más conocido, que fue el que mantuvo con Andrew Garfield, al que conoció durante el rodaje de la cinta The Amazing Spiderman en 2011. Vivieron una discreta historia a pesar de que su popularidad gracias al hombre araña fue en aumento. Poco amigos de apariciones públicas, sí se les fotografió en alguna ocasión juntos, sobre todo mientras paseaban por las calles de Nueva York y, claro, en las premières de Spiderman.

Fueron cuatro años de privado amor tras los que decidieron tomar caminos separados. Rompieron en 2015, pero siguieron manteniendo una relación cordial como se ha podido comprobar cuando han coincidido. Por ejemplo en el estreno de Pobres criaturas en Londres, Stone tuvo una tierna reacción al ver a Andrew entre la multitud. Después de saludar al público y a los asistentes, la actriz hizo un gesto dirigido a él y, antes de sentarse, se volvió a girar para llamar su atención desde la distancia, lanzándole varios besos.

Dos años más tarde se volvió a enamorar de uno de los guionistas de Saturday Night Live, Dave McCary, con quien hizo su debut público en el estreno de la ópera prima de este, una cinta indie llamada Brigsby Bear. La pareja se casó en 2020 y formó una familia un año más tarde, con el nacimiento de su hija Louise Jean McCary, un nombre que escogieron como homenaje a la abuela de Emma, Jean Louise, pues Emma adora a su familia -no ha dudado así en implicarse para concienciar sobre el cáncer de mama, dolencia que padeció su madre cuando ella tenía 19 años-. De nuevo la discreción es un ingrediente más de la vida de Emma y Dave, aunque sí se les ve compartiendo su tiempo libre en algunas ocasiones.

Un amigo 'de cine'

A estos amores, se une uno más, el que Emma siente por su compañero y gran amigo Ryan Gosling. El destino (y los productores) les unió en películas como Estúpido amor (2011) y Gangster Squad (2013), en las que mostraron una complicidad que explotó en La La Land (2016). La película fue la que encumbró a Emma Stone con su primer Oscar como mejor actriz, convirtiéndola en una de las intérpretes más aplaudidas de la temporada. Su amistad con Gosling, que también ganó el Oscar al mejor actor por la misma cinta, ha seguido creciendo con el tiempo.

A pesar de que cada uno tiene su pareja, se llevan fenomenal y Emma no escatima en demostrarlo. "Ryan, eres el mejor. Esa es simplemente la verdad. Nadie puede discutirlo" ha dicho en alguna ocasión. Sus carreras, que parecen discurrir de forma paralela, se encontrarán de nuevo en los Oscar 2024 pues también es el gran año de Gosling, gracias a su participación en la aclamada Barbie. El artista está nominado al mejor de reparto por su papel de Ken y además cantará, algo que se le da estupendamente como demostró en La La Land, uno de los temas de la banda sonora de la cinta.

A pesar de que su rostro es uno de los más solicitados y bellos de Hollywood, Emma forma parte de esa lista de estrellas que huyen de las luces brillantes: no tiene perfiles en las redes sociales y no es amiga de enventos multitudinarios (a no ser que sean por trabajo), lo que la convierte en una de las rara avis en el mundillo. Sin embargo no ha faltado a su cita con los Oscar desde 2014 cuando fue nominada por primera vez con Birdman (la primera de las cinco nominaciones que acumula), pues con cada uno de sus personajes se ha consolidado como una de las actrices con más solvencia del panorama. Otros de los papeles que ha encarnado son Criadas y señoras, Zombieland, Cruella y La favorita. ¿Qué opinas de esta última interpretación? ¿Se llevará el Oscar?