Dónde ver las películas nominadas a los Oscar 2024

Hace ya un mes que la Academia de Cine compartió las películas nominadas a la 96ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará el 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Fueron los actores Zazie Beetz y Jack Quaid los encargados en dar a conocer quiénes pisarían la alfombra de los Oscar pero, ¿dónde podemos ver esas películas?

Oppenheimer, el film de Christopher Nolan, parte como favorita en esta edición, pues le respaldan trece nominaciones. La siguiente no se queda muy lejos, pues Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, cuenta con once candidaturas, seguida de Los asesinos de la luna, dirigida por Martin Scorsese, con once y Barbie, producida por Greta Gerwig, que tiene hasta ocho. Todas ellas se encuentran en esa lista de las 10 películas que lucharán por el premio más importante de Hollywood, la Mejor Película.

¿Dónde ver las películas nominadas?

La gran favorita en esta 96ª edición, que relata la biografía del 'padre de la bomba atómica', Oppenheimer, está disponible a traves de alquiler o compra en plataformas digitales. Actualmente se puede ver en Google Play, Apple TV y Amazon Video, y llegará a SkyShowtime el 21 de marzo de 2024 a España.

Otra candidata al mejor premio de la gala, Pobres Criaturas, protagonizada por Emma Stone y ganadora del León de Oro en el Festival de Valencia, se estrenó en cines de España el 26 de enero de 2024. Pese a ello, todavía no hay fecha para su lanzamiento en streaming, aunque se espera que llegue a Disney+.

Otra de las más galardonadas, Los asesinos de la luna, donde destaca la actuación de Lily Gladstone como Mollie Burkhart, se estrenó el pasado 12 de enero en streaming a través de la plataforma Apple TV+, aunque se puede comprar a través de la suscripción en Rakuten TV, Google Play y Amazon.

La exitosa Barbie, que ha arrasado en las taquillas, está disponible en HBO Max desde diciembre del año pasado. También en Warner Bros, en Movistar Plus+, y se puede alquilar en otras plataformas como Apple TV, Amazon, Filmin, Rakuten TV y Google Play.

La biografía sobre el compositor y director de orquesta Leonard Bernstein, Maestro, proyecto que Bradley Cooper tardó años en sacar a la gran pantalla, se puede ver en Netflix.

Anatomía de una caída, película que ya triunfó en el Festival de Cannes llevándose la Palma de Oro el año pasado, ha sufrido algún contratiempo en su candidatura, pues está nominada a Mejor Película, pero no a la Mejor Película Internacional por un error de Francia. La podemos encontrar en algunos cines y desde el 5 de abril en Movistar Plus+ y Filmin.

Otro de los éxitos en los festivales, en este caso el de Sundance, es Vidas pasadas, que llegará a Filmin el 10 de marzo. El drama romántico coreano-estadounidense también podrá disfrutarse en Movistar Plus+.

Hace años que Paul Giamatti intenta conseguir un premio importante con sus películas, y esta es su oportunidad. Su rodaje, Los que se quedan, se estrenó a principios de año, y todavía se puede disfrutar en cines.

American fiction es una de las más desconocidas para el público español, pero esta sátira/crítica de la industria editorial ha conseguido atrapar al público. Está disponible en Prime Video.

Es su cuarto cortometraje en veintitrés años, pero cada uno de ellos es elogiado siempre. La zona de interés, de Jonathan Glazer, ha conseguido ganar el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y todavía se encuentra disponible en cines, aunque desde el 10 de mayo estará en Movistar Plus+ y el 17 de mayo, en Filmin

Uno de los filmes más impactantes y que ha metido a España en la categoría de Mejor Película Internacional después de cuatro años es La sociedad de la nieve. J.A. Bayona se ha ganado el carino y la admiración del público, que todavía puede disfrutar de esta producción en cines, y en Netflix.

Otra película que nos representa en los Oscar es Robot Dreams. Todavía podemos encontrar la grabación de animación en salas, pero su fecha para ser transmitida en streaming es el 7 de abril en Movistar Plus+