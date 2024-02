Messi, el perro guía de 'Anatomía de una caída', al que Bradley Cooper y Ryan Gosling quisieron conocer

Messi es una estrella de fama mundial y un perro como el que actúa en la película Anatomía de una caída no podía llamarse de otra forma. El border collie, que protagoniza el filme nominado al Oscar, fue uno de los grandes protagonistas del almuerzo de nominados en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. El perro viajó desde Francia para celebrar junto a sus compañeros el triunfo de la película dirigida por Justine Triet. El filme opta a cinco estatuillas en los premios de la Academia y un momento como este no se lo podía perder.

-De Margot Robbie a Emma Stone: los nominados a los Oscar se reúnen en el tradicional almuerzo

La estrella canina de Anatomía de una caída, que en el filme interpreta a Snoop, el perro guía del hijo del fallecido, viajó en compañía de su dueña y entrenadora, Laura Martin Contini. Durante el almuerzo esta entrañable mascota se hizo muy popular entre las grandes estrellas de Hollywood. Los actores Ryan Gosling, America Ferrera y Bradley Cooper no quisieron perder la ocasión de achuchar a este perro, que ya fue premiado en Cannes con el premio Palm Dog por su colosal interpretación en el filme. "Messi no era simplemente otro personaje o un animal que corría por ahí, sino una parte tan importante de la película como cualquiera de los otros actores", confesó la directora a The Hollywood Reporter.

-Roberto Canessa y Gustavo Zerbino, los supervivientes de los Andes que se han reunido con los nominados al Oscar

En el filme Sandra, una escritora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalé en medio de los Alpes franceses. Cuando Samuel fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Daniel y su perro guía, que mantienen un vínculo muy fuerte, son los dos únicos testigos durante la muerte de Samuel.

En el almuerzo de los Oscar, Sandra Hüller, que obtuvo una nominación a mejor actriz por este filme, contó a Variety que "la única criatura inocente en la película es el perro". Y que bien podría haberle valido una nominación al Oscar. Messi estuvo 22 días rodando el filme y él era el favorito de todos en el set. Messi tuvo que forjar una unión muy especial con el niño protagonista (MIlo Machado Graner). "Cada vez que había un descanso, jugaban juntos", contaba la dueña. "El niño estaba especialmente interesado en acercarse al perro, cuidarlo y jugar con él, que es lo que le gusta a Messi. "Necesita que lo cuiden y que le den atención y tiempo para jugar", cosa que él logró con creces.