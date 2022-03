El lado más romántico de Penélope Cruz y Javier Bardem: sus palabras y gestos de cariño a lo largo de su relación

Llevan juntos quince años y, desde entonces, no hay nada ni nadie que los separe. Penélope Cuz y Javier Bardem siguen escribiendo páginas gloriosas en su faceta profesional, que es directamente proporcional a la relación de profundo afecto que han construido en lo personal. Un intenso romance que siempre han querido llevar con la máxima discreción y lo más alejado posible de los focos, pero que en ocasiones no han podido ni querido esconder por la constante exposición al público que suponen sus trabajos. En sus apariciones ante los medios, pese a las reticencias a la hora de hablar de su vida íntima, los hemos visto a menudo posar acaramelados y agarrados de la cintura o de la mano. Besos y caricias contados, pero sí muchos gestos de cariño y miradas cómplices ante las cámaras de una pareja cuyo amor de película cristalizó con el nacimiento de sus hijos Luna y Leo. Este domingo desfilarán orgullosos por la alfombra roja de los nominados a los Oscar, para mostrar al mundo no solo su talento interpretativo sino también lo mucho que les une como matrimonio.

Las palabras más románticas que se ha dedicado la pareja a lo largo de su idilio se han escuchado, en la mayoría de las ocasiones, con motivo de grandes acontecimientos. El último ejemplo lo vivíamos este mismo sábado cuando el actor se refería así abiertamente a su mujer, un día antes de celebrarse la gala de los Premios de la Academia de Hollywood. "Siento alegría, placer y gratitud al poder compartir esto con mi señora esposa", señalaba desde Los Ángeles (EE.UU.) en declaraciones al Telediario de La 1, "porque el hecho de que sea así lo hace muy especial", añadía. Es más, reconocía estar "absolutamente" más nervioso que la actriz, porque "yo lo que quiero es que se lo lleve ella y, aparte, creo que tiene posibilidades reales", apuntaba. El pasado 8 de febrero, cuando se anunció que ambos estaban nominados, el protagonista de Being The Ricardos compareció ante la prensa y aseguro que "a nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope. Lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo y el hecho de que suceda a la vez me parece mágico”, decía.

Además, contaba Javier cómo había sido el momento en que ambos se enteraron de las candidaturas de este año: “Nos pusimos muy contentos, flipados, conmovidos... y nos hemos dado un abrazo fuerte. Es algo extraordinario estar compartiendo esto", reiteraba. Al mismo tiempo, la intérprete de Madres paralelas confesaba que las otras veces lo he vivido con una emoción y una sorpresa increíble", pero "lo de hoy ha sido lo más fuerte para mí al estar nominada junto a Javier”, manifestaba. Hace algo más un mes y en un plató de televisión, Penélope hablaba de cómo en el hogar intentan separar bien lo que es el trabajo de la familia desde que tienen hijos, aunque a veces no lo consiguen. Explicaba así que su marido la ayuda en ocasiones con el texto de un proyecto en el que está inmersa. "Si tienes la suerte de tener en casa a un actorazo como el que tengo yo, se lo pido las veces que haga falta. Lo hace, y muy bien", revelaba en El Hormiguero.

Las carreras de Javier Bardem y Penélope Cruz están trufadas de premios, y fue en el último Goya que recogía el actor cuando durante su discurso transmitió su mensaje más emotivo pensando en la actriz: "Quiero dedicar este premio a Penélope, la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Te quiero mucho", proclamó el intérprete de El buen patrón al dirigirse a su esposa, muy emocionada en el patio de butacas. "Y nuestros hijos, Leonardo y Luna, que sois el mayor regalo y lo más hermoso que ha pasado por nuestras vidas. Papá y mamá os aman". sentenciaba en alusión a sus vástagos tras ser galardonado en la gala del cine español celebrada el pasado 12 de febrero en el Palau de las Arts de Valencia. Otra de las noches mágicas para el matrimonio llegaba cuando Penélope se convirtió en la flamante ganadora de la Copa Volpi en el Festival de Venecia por su papel en el último largometraje de Pedro Almodóvar.

Visiblemente emocionaba, recibía el premio ante la atenta mirada de Javier, con quien se daba un beso repleto de ternura antes de subir al escenario. Sobre el atril, pronunció un emotivo discurso dedicado a su marido y sus dos “maravillosos niños”. También rindió un conmovedor homenaje las "dos madres paralelas" de su vida: la suya, Encarna, y Pilar Bardem, que falleció el pasado 17 de julio. "Esto va por ellas dos", remarcaba antes de referirse con gran admiración a su suegra: "Hizo muchísimo por los actores de nuestro país y su pasión por esta profesión era enorme". Y recordó qué le dijo la última vez que hablaron: "Al final de nuestra última conversación me dijo: "Te quiero". Iban a ser sus últimas palabras hacia mí, pero luego escuché algo más, muy suave y silencioso y con una sonrisa en la cara me dijo: "Copa Volpi"". Una premonición de lo que después ocurriría, por eso Penélope alzaba su premio al cielo con una sonrisa en la ceremonia que tuvo lugar el 11 de septiembre.

Dos años antes, la ganadora del Oscar por Vicky, Cristina, Barcelona era reconocida con el Premio Donostia por su trayectoria y, al pronunciar los agradecimientos delante del auditorio, tuvo claro en quién pensaba: "A mis dos preciosos hijos y a mi marido, el compañero de viaje más maravilloso que se puede tener", decía tras serle entregado el galardón en el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 2019. "Y sí, él también estaba incluido en mis sueños y está aquí conmigo", enfatizaba mientras Javier se ponía en pie y le lanzaba un beso. Tiempo atrás, el actor era preguntado por las cualidades de su pareja y por las que se había prendado de ella: "Tiene espíritu de lucha y es lo que yo llamo sangre amorosa", comentaba. Además, "hay belleza y hay que ser sexy. Penélope tiene ambas cosas. Eso es lo que me parece atractivo", afirmaba en mayo de 2017 a GQ.

Hace más de una década, cuando Penélope Cruz y Javier Bardem iban a tener su primer descendiente, el intérprete ganaba un premio en el Festival Internacional de Palm Springs (California) por la película Biutiful. Allí, se declaraba ya sin tapujos a su amor por "el buen ser humano que es", decía sobre ella, a la que definía como "un regalo, mi presente y mi futuro", aseveraba en enero de 2011. Unos meses antes, el actor cosechaba también un éxito de envergadura gracias a la cinta dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, tras ganar el premio de interpretación masculina en la por entonces 63ª edición del prestigioso Festival de Cannes. "Comparto esta alegría con mi amiga, mi compañera y mi amor. Penélope, te debo muchas cosas y te quiero mucho", le transmitía con cariño en ese mismo año, el 2010, en el que se darían el "sí, quiero".

