Penélope Cruz, siempre firme en su apuesta por el trabajo en familia

El próximo 25 de febrero Penélope Cruz regresa al cine con “Competencia Oficial”, una divertida sátira sobre el mundo del cine cargada de guiños a la profesión en la que comparte cartel con Antonio Banderas y Óscar Martínez y que cuenta con la especial colaboración de su hermano Eduardo Cruz. No se trata sólo de un título más de su carrera, la cinta le ha permitido volver a coincidir en familia. Si bien la última vez lo hacía en "Loving Pablo", con su marido Javier Bardem , con quien ya ha trabajado antes a las órdenes de Bigas Luna, Fernando León de Aranoa, Woody Allen o Ridley Scott, ésta vez es al lado de su hermano Eduardo Cruz, que ha compuesto uno de los temas de la banda sonora de su última película. Una pequeña colaboración que le ha recordado lo mucho que se echan de menos: “Es un talento impresionante, le echamos de menos porque vive en Los Ángeles pero está feliz allí”, confesaba la actriz sobre su hermano en su última entrevista a la Cadena SER.

Nuestra estrella más internacional celebra siempre que puedecoincidir con sus hermanos Mónica y Eduardo en su carrera profesional. Los tres han demostrado ser un equipo perfecto que no sólo funciona en la intimidad del hogar. Siempre haciendo piña y dando muestras de la química y buena relación que existe entre ellos, son muchas las ocasiones en las que han compartido trabajo, dentro y fuera de nuestras fronteras. La primera vez que los tres coincidieron fue en "Piratas del Caribe: En mareas misteriosas".

Especialmente cómplice con su hermana Mónica Cruz, la actriz pudo contar con la mediana del trío a Hollywood para apoyarla en el rodaje de la cuarta entrega de “Piratas del Caribe: En mareas misteriosas”. También su hermano Eduardo participo en la banda sonora de esta cuarta entrega de la saga. Cuando penélope quedó embarazada de su primer hijo en 2011, el gran parecido de ambas hermanas permitió que, conforme la barriga de su primer embarazo iba creciendo, los planos de cuerpo entero los rodase su hermana como doble.

Grandes bellezas las dos, han demostrado siempre su química colaborado juntas, también para el mundo de la publicidad, protagonizando sonadas campañas para conocidas marcas, tanto de ocio como de moda. De la mano también se lanzaron al diseño, fue la firma japonesa Samantha Thavasa la primera que apostó por ellas en 2005. Después Mango se decantó también por el tándem de las hermanas Cruz en 2008. En 2010 conquistaron el mercado Suizo e imparables, en 2012, seguían su carrera juntas en el mundo de la publicidad haciendo despuntar las ventas con su colección capsula de lencería. Mónica nos confirmaba entonces su sintonía a la hora de trabajar: "Nosotras siempre estamos haciendo cosas de diseño, la relación va a tener futuro". En 2013 Loewe confió también en ellas para el diseño de una nueva serie de bolsos bajo la tutela de Stuart Vevers, director creativo de la marca por aquel entonces. Su última incursión juntas en el mundo de la moda fue en 2016, con la firma italiana de bolsos Carpisa.

Junto a Eduardo, el pequeño y más reservado de los tres hermanos, la actriz también ha trabajado en varias ocasiones, la primera de ellas cuando rodó su videoclip "Cosas que contar" y más recientemente de la mano de Julio Medem en "Ma ma". A sus treinta y ocho años, el pequeño de los hermanos Cruz, vive asentado en Los Ángeles, donde hace algo más de dos años nació su hijo Cairo, fruto de su relación con la actriz Eva de Dominici, a la que conoció en 2018. Músico de profesión, empezó a trabajar en la meca del cine junto a su hermana, colaborando ya con Hans Zimmer en la composición de la banda sonora de la saga de “Piratas del Caribe: en mareas misteriosas”, el clásico de aventuras que juntó por primera vez a los tres hermanos en la meca del cine.

Inmersa en los preparativos para su gran cita con los Oscar de la mano de "Madres Paralelas", tan especial esta vez, por poder vivirla en compañía de su marido Javier Bardem, nominado por su interpretación en "Ser los Ricardo", Penélope no deja de recibir buenas nuevas estos días. Rodeada por esta nube de éxito y glamour, la actriz confesaba durante la promoción de su último filme no atreverse a soñar más: “No me atrevería a pedir más, ni a ponerme ahora a soñar con ganarlo. No me parece fácil y no quiero meterme en la cabeza nada de eso. Estamos nominados y eso ya me parece como un milagro”.

