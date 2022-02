Penélope Cruz cuenta cómo Javier Bardem la ayuda y su anécdota más rara con un director

Penélope Cruz, que ha sido nominada a los Oscar, ha confesado que le encanta prepararse para cada personaje y "bloquear tiempo" para poder dedicarlo a esa labor e investigar. La intérprete, que ha relatado que desde que tiene hijos intenta separar lo que es el trabajo de la familia, aunque a veces no lo consigue, ha explicado que Javier Bardem la ayuda en algunas ocasiones a pasar el texto. "Si tienes la suerte de tener en casa a un actorazo como el que tengo yo, se lo pido las veces que haga falta. Lo hace, y lo hace muy bien", ha confesado en El Hormiguero, añadiendo que gracias a que en sus proyectos tiene también a intérpretes con mucho talento como Antonio Banderas después no hay tanta diferencia de cómo lo ha ensayado con su marido. Y aunque la actriz ha asegurado que cada filme es diferente, ha asegurado que le encanta volver con su maestro, Juan Carlos Corazza, para sentirse a sus 47 años como una estudiante más. "La etapa que más disfruto en mi profesión es la preparación", ha relatado.

VER GALERÍA

Además, la intérprete de Competencia oficial ha asegurado que ni ella ni su marido se esperan llevarse la nominación para el premio de la Academia de Hollywood, pero que lo que más les apetece es celebrar una fiesta solo por el hecho de estar entre los actores que optan a la estatuilla. Sobre los rituales antes de salir al escenario o grabar una escena, Penélope ha asegurado que cuando era más joven era demasiado supersticiosa y que llegó un punto en el que tuvo que parar: "Cada vez eran más y me gustaba tenerlas, hasta que me di cuenta que me robaban mucha energía porque no me quería imaginar con 50 años como hubiera sido si hubiera seguido con ellas", ha confesado. Aun así, Penélope Cruz ha comentado que si la vieran mientras se prepara los personajes muchos pensarían que está loca. Pero no solo eso, también ha relatado que no lee lo que publican sobre ella, "ni lo bueno ni lo malo", y cree que eso le ha ayudado mucho con su carrera.

La actriz también ha contado que una de las cosas más estrambóticas que le han ocurrido en alguno de sus proyectos fue algo que le dejó totalmente anonadada. "Lo más fuerte que me ha pasado, y no puedo decir quién era el director o directora, es que en la primera reunión cuando me propusieron una película, me preguntó si yo me comía la ropa del personaje cuando no me gustaba el vestuario que habían propuesto", ha explicado Penélope, añadiendo que no entendía muy bien lo que le estaba preguntando, hasta que descubrió después que detrás de esa cuestión había una actriz que anteriormente había trabajado con ese director y que ingirió sus prendas para no tener que ponérselas. "Me contó que ella se iba corriendo por el bosque y se las comía. Fue tal cual y no estaba de broma. Es lo más fuerte que me ha pasado nunca. Después investigué y descubrí que era verdad, que esta persona se comía la ropa", ha dicho la invitada al programa de Pablo Motos.

VER GALERÍA

Además, Antonio Banderas, que también ha estado junto a la actriz en el programa, ha querido añadir que lo que más raro que ha vivido él en un rodaje es que un actor con el que trabajó siempre iba acompañado por un hombre que llevaba una especie de botafumeiro que iba echando incienso por donde pasaba. "Iba por el set de rodaje así porque decía que eso le inspiraba. Se convirtió en un problema y le tuvimos que llamar la atención", ha relatado entre risas el actor.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.