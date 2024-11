JLO, Jennifer Lawrence embarazada y Angelina Jolie: duelo de divas en los 'Oscar honoríficos'

Numerosas estrellas brillaron anoche en la 15ª edición anual de los Governors Awards en Hollywood. Por la alfombra roja de esos premios, conocidos como los Oscar honoríficos, desfilaron numerosos artistas, cantantes y otras estrellas en el Ray Dolby Ballroom at Ovation en Los Ángeles. Muchas de las actrices presumieron de belleza y de cómo lucir radiantes a los 30, 40, 50 e incluso con más de 60. Jennifer Lawrence, Angelina Jolie, Jennifer Lopez, Nicole Kidman y Demi Moore saben desafiar al paso del tiempo y dieron muestras de estar mejor que nunca en la entrega de estos galardones concedidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

© Getty Images Jennifer Lawrence, una belleza de 34 años

© Getty Images Presume de embarazo en la alfombra roja de los Governors Awards

Jennifer Lawrence presumió de embarazo. La actriz de los Juegos del Hambre confirmó hace un mes que espera su segundo hijo con su marido Cooke Maroney después de haber sido madre de un niño, llamado Cy, que tiene dos años. La intérprete, de 34 años, se mostró muy sonriente mientras lucía con orgullo su embarazo con un elegante vestido marrón con detalles dorados de Bottega Veneta, que completó con un clutch dorado y su melena rubia con flequillo recogida en un moño bajo. Lawrence está casada con el comerciante de arte Cooke Maroney, de 40 años, desde el 19 de octubre de 2019.

© Getty Images Angelina Jolie, radiante a los 49 años

© Getty Images La actriz, de 49 años, con su hijo Knox, de 16, en los Governors Awards

Angelina Jolie, radiante, acudió a la velada con su hijo Knox, de 16 años, que guarda un extraordinario parecido con Brad Pitt, y del que estuvo muy pendiente durante toda la ceremonia. La protagonista de María, de 49 años, eligió un vestido de corte imperio con banda dorada y encaje adquirido en The Kit Vintage, joyas de diamantes y la melena semirrecogida, mientras que su hijo lució un elegante esmoquin y posó con la mejor de sus sonrisas. Jolie ya recibió un Oscar honorífico por su labor humanitaria en presencia de su hijo Maddox en el año 2013 cuando todavía estaba unida a Brad Pitt.

© Getty Images Jennifer Lopez, espectacular con 52 años

© Getty Images Lució un vestido plateado de Zuhair Murad con el que presumió de tonificada figura

Jennifer López fue otra de las estrellas más aplaudidas de la alfombra roja. La diva del Bronx apareció deslumbrante con un vestido joya metalizado con cuentas transparentes que dejaba ver su tonificada figura de Zuhair Murad. La actriz y cantante, de 52, no ha dejado de trabajar desde que en agosto anunció su ruptura con Ben Affleck. La estrella de Estafadoras de Wall Street sigue inmersa en el proceso de divorcio que no se prevé nada fácil por los bienes y las ganancias a repartir adquiridas durante los dos años de matrimonio, ya que no firmaron un acuerdo prenupcial.

© Getty Images Demi Moore y Nicole Kidman en los Governors Awards

A la velada asistieron otras estrellas de primera línea como Demi Moore, de 62 años, que deslumbró con un vestido negro sin mangas de Givenchy que complementó con llamativas joyas de diamantes y posó con Nicole Kidman, de 57 años, que optó por un clásico vestido negro largo de Celine. Kate Winslet, de 49 años, y Pamela Anderson, de 57, también se dieron cita en los Governors, unos prestigiosos galardones otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que reconocen las contribuciones excepcionales a la industria cinematográfica, así como el impacto humanitario. Este año los premiados fueron el difunto Quincy Jones, los productores de James Bond, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, el cineasta Richard Curtis y la directora de casting Juliet Taylor.