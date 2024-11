Fallece el célebre músico y compositor Quincy Jones, a los 91 años

La industria de la música se encuentra de luto, pues ha despedido a una de sus más grandes leyendas: Quincy Jones. El célebre músico, compositor y productor falleció a los 91 años, en su casa en Los Ángeles, dejando atrás una vida plagada de éxitos.

© Getty Images Quincy Jones falleció a los 91 años en su casa en Bel Air.

Arnold Robinson, representante de Jones, confirmó que el músico falleció la noche del pasado 3 de noviembre en su hogar en Bel Air, según reportó la agencia Associated Press. El músico estuvo rodeado por su familia hasta el último momento.

“Esta noche, con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones”, expresó la familia del productor en un comunicado difundido por la citada agencia. “Y aunque esto representa una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, expresó.

© Getty Images Quincy Jones es considerado toda una leyenda de la música.

A lo largo de su vida, Quincy construyó un vasto legado en la música en el que se destaca la producción del histórico álbum Thriller (1982), de Michael Jackson, considerado el álbum más vendido de la historia con 70 millones de copias. Pero un fue el único en el que trabajó con el ‘Rey del Pop’, pues también lo hizo en Off The Wall (1979) y Bad (1987).

Jones colaboró también con algunos de las figuras más sobresalientes del jazz y el rhythm and blues como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Ray Charles. También dirigió la famosa orquesta pop We Are the World en 1985, una canción benéfica escrita por Jackson y Lionel Richie, la cual reunió a una larga lista de estrellas de la música. Compuso la música para decenas de películas, y obtuvo 28 premios GRAMMY, entre otras muchas distinciones.

© Getty Images Quincy produjo el álbum 'Thriller', de Michael Jackson.

Una vida como pocas

Quincy Jones nació en Chicago el 14 de marzo de 1933, y aunque en su juventud llegó a relacionarse con pandillas en el South Side, su destino le tenía preparado algo muy grande. Comenzó su carrera musical a sus veintitantos, y no paró hasta hace unos cuantos años.

En sus inicios en el jazz, instalado ya en Nueva York, trabajó con figuras como Miles Davies, Count Basie, Cannonball Adderley, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Art Farmer, Clifford Brown y Tommy Dorsey. A sus 24 años se mudó por un tiempo a París, donde fue contratado por el sello Barclay y para trabajar como arreglista de estrellas como Jacques Brel y Charles Aznavour.

© Getty Images Quincy Jones junto al ídolo Frank Sinatra.

En 1961 se convirtió en el primer ejecutivo afroestadounidense de la industria discográfica de Estados Unidos cuando fue nombrado vicepresidente del sello Mercury. Este ascenso lo acercó al pop así como al mundo de las bandas sonoras, entre las que figuras las de prlículas como In the Heat of the Nigh, In Cold Blood y The Color Purple.

En 1974, con poco más de 40 años, Quincy sufrió un aneurisma cerebral, lo cual lo obligó a bajar la intensidad de su ajetreada agenda. En la década de 1080 sufrió una profunda depresión ante el fracaso de The Color Purple en los premios de la Academia. En 2001 publicó una autobiografía Q: The Autobiography of Quincy Jones.

© Getty Images A lo largo de su carrera, Jones obtuvo 28 premios GRAMMY.

Padre de siete hijos de cinco madres, Jones admitió haber tenido innumerables amantes en todo el mundo. Se casó tres veces, y una de sus esposas fue la actriz Peggy Lipton.

Además de la actriz Rashida Jones, a quien tuvo con Peggy, a Quincy le sobreviven sus hijas Jolie Jones Levine, Rachel Jones, Martina Jones, Kidada Jones y Kenya Kinski-Jonesm, su hijo Quincy Jones III; su hermano Richard Jones y sus hermanas Theresa Frank y Margie Jay.