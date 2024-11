Linda Evangelista y sus palabras a Salma Hayek, a quien considera su amiga: 'Eres mágica, querida'

Una vez más Linda Evangelista y Salma Hayek han dejado ver la gran relación que hay entre ellas. El pasado 29 de octubre, la actriz acudió a los WSJ Magazine 2024 Innovator Awards, evento organizado por el Wall Street Journal, donde fue homenajeada por su labor en el entretenimiento y su trabajo filantrópico. A través de sus redes sociales, la modelo le dedicó a la también productora unas palabras, asegurando que Salma es su amiga y parte de su familia. Recordemos que ambas comparten una historia; Linda Evangelista tuvo un hijo con Francois-Henri Pinault antes de que él se casara con Salma Hayek, por lo que los hijos de ambas, Augustin James y Valentina Paloma, han crecido como hermanos.

© Getty Images Augustin y Linda Evangelista acompañaron a Salma en su gran noche, donde fue honrada por su trabajo en la industria del entretenimiento y su labor altruista

A través de su cuenta de Instagram, donde Linda cuenta con más de 1.5 millones de seguidores, la modelo de origen canadiense le dedicó unas palabras a la protagonista de Frida, donde habló su trabajo altruista y destacó sus cualidades, asegurando que durante varios años ha trabajado incanzablemente con la Kering Foundation.

"Gracias, @wsjmag, por invitarme a celebrar a mi querida @salmahayek ♥️♥️♥️ Su compromiso de toda la vida con causas humanitarias se remonta mucho antes de su carrera en Hollywood, cuando a los 17, estaba trabajando con la Madre Teresa en Calcuta. Desde entonces, Salma ha trabajado incansablemente en nombre de las poblaciones vulnerables a través de su asociación con UNICEF".

© Instagram @salmahayek Linda Evangelista y Salma Hayek tienen una sólida amistad basada en el respeto

"Recientemente, ha sido una fuerza imparable que supervisa el increíble trabajo de @keringfoundation, que apoya numerosas iniciativas a nivel mundial en apoyo de la lucha contra la violencia de género y la defensa de las mujeres y los niños. Como actriz y productora, Salma ha liderado la carga sobre cómo Hollywood cuenta las historias de personajes de ascendencia latina", se lee en el mensaje de Linda.

En ese sentido, Evangelista destacó la calidez humana de su amiga, a quien también considera como parte de su familia. "Ella es verdaderamente una fuerza para el bien, con su tenacidad, compasión y su negativa a escuchar un 'no' siendo tres de mis cosas favoritas de esta mujer que es mi amiga y familia. Eres mágica, querida Salma. ✨🙏🏻✨ Y también felicidades al resto de la clase de este año de #wsjinnovators, incluyendo a mi amigo @marcjacobs ♥️ Sigue inspirando. ✨".

La supermodelo acompañó su post con unas fotografías del evento, mismo en el que también estuvo presente Penélope Cruz. En la gala, Linda Evangelista fue acompañada por su hijo Augustin James, de 18 años, quien se hizo algunas fotografías al lado de su madre así como de Ariana Grande.

Más allá del lazo que las une, con el paso de los años han forjado una auténtica amistad y en más de una ocasión Linda Evangelista ha dado testimonio de la calidad humana de Salma Hayek.

La amistad de Salma Hayek y Linda Evangelista

El año pasado, en una entrevista con Vogue, Linda habló del gran gesto que la estrella de raíces mexicanas tuvo con ella en pleno Thanksgiving. Evangelista reveló que estaba muy enferma y sin ánimos de festejar o preparar una cena. Salma Hayek la llamó y al saber de la situación, puso manos a la obra. "Estaba enferma en Acción de Gracias... y Salma se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena. Me preguntó ‘¿qué quería?’, era una lista de deseos muy selecta", dijo.

"Le había dicho que no iba a tener el Día de Acción de Gracias, que no me sentía bien. Y ella dijo: 'Oh, sí que lo vas a tener. Voy a ir'. Y de repente, ella estaba aquí", contó Evangelista. Con ayuda de Augustin y de Valentina Paloma, Salma preparó un banquete y así pasaron un lindo Thanksgiving. "Quería su pollo mexicano con papas trufadas. Y pasó el día en la cocina y lo preparó todo ella misma. Sin ayuda. Los niños la ayudaron al final. Hizo un festín, una comida hermosa, muy hermosa", recordó.

© @salmahayek (De izq. a der.) Francois Pinault, Augustin James, Salma Hayek, Francois-Henri Pinault, Mathilde Pinault y Valentina Paloma

Salma Hayek y Francois-Henri Pinault se conocieron en 2006, pero tras unos meses juntos decidieron hacer una pausa en su relación. Por ese entonces, el magnate francés conoció a la modelo Linda Evangelista y tuvieron una breve relación, de la cual nació Augustin James, en octubre de 2006. Poco después, Salma y Francois resolvieron sus diferencias y volvieron y casi al año del nacimiento de Augustin, Hayek dio a luz a Valentina Paloma. Tanto las madres de los muchachos como los chicos tienen una relación cordial, basada en el respeto y el cariño.