Orgullosa, Salma Hayek revela que asume sus propios gastos, ¿qué piensa su esposo millonario al respecto?

Aunque Salma Hayek tiene un sólido matrimonio de más de 15 años, en más de una ocasión han sido puestos en duda los motivos de su relación con Francois-Henri Pinault. La actriz mexicana ha negado que el dinero haya sido la razón por la que se casó con el magnate francés, quien es el padre de Valentina Paloma, su única hija. Recientemente, la guapa intérprete se sinceró sobre su faceta de mujer de negocios y reveló que ella se hace cargo de sus gastos y que disfruta amasar su propia fortuna.

Salma concedió una entrevista a la revista Wall Street Journal, la cual recientemente la reconoció en una gala con un galardón por sus contribuciones altruistas y al mundo del entretenimiento. En la charla, la actriz admitió que le resulta muy motivante obtener su propio dinero, sin importar que su marido tenga un millonario patrimonio.

“Mantengo muchos aspectos de mi vida y de mí misma”, confesó la actriz de 58 años. “Tengo la presión de ganar cierta cantidad de dinero y me gusta. Y ahora, decidí que quiero ganar más”, confesó. Además, la veracruzana explicó que ella y su esposo mantienen sus finanzas separadas pese a que “no existe ningún acuerdo prenupcial que divida los bienes”.

Al parecer, la independencia y la visión emprendedora de Salma es algo que su esposo admira mucho y que también le resulta atractivo. “Creo que lo encuentra bastante sexy”, admitió la actriz.

La estrella de House of Gucci contó que, aunque nació en una familia adinerada gracias al trabajo de su padre, la suerte de su familia cambió cuando ella tenía poco más de 20 años, por lo que se convirtió en el sostén de los suyos. “Fue entonces cuando me convertí en la mejor versión de mí misma”, dijo Hayek, quien se mudó a Los Ángeles para probar suerte en Hollywood.

Gracias a su talento, belleza y dedicación, Salma logró conquistar la industria y el dinero dejó de ser un motivo de preocupación, lo cual siempre fue su meta. “Para mí, lo emocionante de tener mucho dinero era que no tenía que pensar en el dinero”, contó en la entrevista.

Sin embargo, tras casarse con Francois, quien es el director ejecutivo del conglomerado de lujo Kering, la actriz descubrió que muchas personas a su alrededor siempre querían hablar sobre dinero. “Resultó que todo el mundo quería hablar conmigo sobre el tema. Vienen a mí desconocidos que ni siquiera son amigos, pero creen que deberíamos ser amigos porque ellos también son ricos”, expuso.

A Salma no le importan las críticas

La actriz mexicana está consciente de lo que algunos piensan de su matrimonio con François-Henri Pinault, pero es algo que a ella realmente le tiene sin cuidado. “Cuando me casé con él todos dijeron: ‘Oh, es un matrimonio arreglado, se casó con él por dinero. Yo dije: ‘Sí, lo que sea, piensa lo que quieras’. Llevamos 15 años juntos y ya nada de esos comentarios me ofenden”, contaba en 2021 en una entrevista para el podcast de Dax Shepard y Monica Padman, Armchair Expert.

“Sabes que la cosa es que en las imágenes, no puedes empezar a adivinar la magia en él”, dijo entonces la actriz al hablar de las cualidades de su marido. “Me ha hecho convertirme en una persona mucho mejor y crecer de una manera tan buena y saludable”, aseguraba. “Con mi pareja me siento libre. En ningún momento Francois me hizo sentir que mi trabajo y mis pasiones interferían en nuestro matrimonio. El pilar de nuestra relación es el respeto. Somos independientes, no buscamos la fusión, salvo breves momentos”, compartía en 2023 a Madame Figaro.