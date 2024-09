Salma Hayek celebra 'el último cumpleaños en casa' de su hija Valentina Paloma

La complicidad de Salma Hayek y su hija Valentina Paloma es única. La actriz y su hija se volvieron inseparables desde el primer momento, por lo que ahora que la jovencita está a punto de emprender el vuelo y dejar el nido para comenzar a construir su propio camino, el corazón de Salma se ha llenado de sentimientos encontrados, pues si bien, se siente sumamente feliz por el gran paso que su hija dará rumbo a la independencia, no puede dejar de sentir nostalgia al ver lo rápido que el tiempo ha pasado. Algo que se vio reflejado en el mensaje que la veracruzana le ha dedicado a su retoño a propósito de su cumpleaños número 17; una ocasión en la que la actriz expresó su sentir en esta fecha tan significativa y especial para todos en su familia.

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió un álbum de fotografías y videos en el que mostró algunos de los instantes más especiales que ha compartido al lado de Valentina Paloma, momentos que sin duda vivirán por siempre en el corazón de la actriz. Al pie de la publicación, la artista escribió un emotivo mensaje en el que se mostró un tanto nostálgica, pues reveló que este será el último cumpleaños que su hija pase en casa, por lo menos de forma temporal. "El último cumpleaños de mi bebé en casa (por ahora), ya estoy teniendo ansiedad por separación", expresó Hayek en las primeras líneas, sin detallar la razón por la que Valentina podría no pasar más cumpleaños a su lado en los próximos años.

La actriz continuó con su mensaje refiriéndose a la vida a la que se ha acostrumbrado, en la que Valentina Paloma siempre ha sido su cómplice y su compañera. "Ella me hace reír todo el día, me enseña tantas cosas, me mantiene motivada, me inspira de muchas maneras, me hace querer bailar, cantar y cocinar, y me hace la vida tan emocionante. Te amo tanto, mi Vale", finalizó conmovida.

Cabe destacar, que Salma no ha sido la única en pronunciarse al respecto, pues Mathilde Pinault, media hermana de Valentina, también felicitó a la cumpleañera en su día especial. A través de sus historias de Instagram, la hermosa modelo compartió un par de instantáneas de la jovencita, en donde pudimos ver a la hija de Salma posando en medio de un paisaje montañoso y una más en la que aparece al lado de Mathilde. Sin embargo, Pinault fue muy discreta, pues solo agregó el número 17 a su publicación, haciendo alución a la edad que ha alcanzado la cumpleañera en este día.

Su familia, la prioridad de Salma

En más de una ocasión, Salma Hayek ha sido muy abierta a la hora de hablar de su maternidad y la forma en la que logra equilibrar esta faceta con la profesional. “Las mujeres lo podemos tener todo, pero no al mismo tiempo. A mí me ha pasado que, a veces, he estado a punto de hacer una película y soy súper profesional y en algún otro momento me ha tocado decir: “No, me salgo, ahorita tengo que estar aquí presente (con mi familia)”, aseguró en entrevista con la revista Glamour México.

Y continuó: “Cuando hago filmes no me separo de ella (su hija Valentina Paloma) más de dos semanas. Esto a veces me limita muchísimo, François nunca se queja, pero los niños quieren tener su vida, no desean seguir a la mamá y no sé cómo le hacen otras actrices, yo pensé que cuando estuvieran más grandes sería más fácil, pero no, en la adolescencia hay que estar igual de presentes que cuando eran bebés”.