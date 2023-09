Tras celebrar su cumpleaños, Salma Hayek se deja ver guapísima con su esposo en una gala con causa

A inicios de este mes, Salma Hayek celebró su cumpleaños número 57, reafirmando que sigue siendo una de las latinas más guapas y queridas por el público. Tras los festejos por su nueva vuelta al sol, la actriz mexicana ha reaparecido en un evento público de la mano de su esposo François-Henri Pinault, y como era de esperarse, ha dejado a todos boquiabiertos con su inigualable belleza y estilo.

©@salmahayek



Antes de partir al evento, Salma compartió un vistazo de su look.

Salma asistió al evento anual ‘Caring for Women’, organizado por The Kering Foundation, organización de la cual su esposo es presidente. “Todo listo para la cena Caring for Women esta noche en Nueva York, presentada por @keringfoundation, apoyando una causa muy cercana a mi corazón”, escribió la mexicana en su Instagram antes de poner rumbo en The Pool, en Manhattan, el lugar que acogió el evento.

©GettyImages



La actriz y su esposo coincidieron con célebres mujeres.

De acuerdo a la fundación, la finalidad de este evento es abordar la violencia de género y apoyar a las supervivientes, a través de tres ONGs. Además de Salma y François-Henri, la cena fue presidida por varias personalidades y estrellas de Hollywood: Zoë Kravitz, Cindy Sherman, Chisrty Turlington Burns, Olivia Wiilde, Oprah Winfrey y Malala Yousafzai.

Durante la velada, Salma posó junto a la actriz de Big Little Lies, así como con la famosa presentadora de televisión y la joven activista pakistaní ganadora del Premio Nobel de la Paz.

©GettyImages



Salma posó junto a la actriz Zöe Kravitz.

“¡Qué noche! Gracias a todos los que asistieron a celebrar los 15 años de @keringfoundation y la segunda cena anual ‘Caring for Women’ en beneficio del Malala Fund, National Network to End Domestic Violence (NNEDV) and New York City Alliance Against Sexual Violence. Es un gran honor para mí trabajar junto a esta brillante fundación para combatir la violencia de género y continuar la lucha para proteger a las mujeres y los niños vulnerables en todo el mundo”, escribió Salma este 13 de septiembre al compartir algunos vistazos de la velada, revelando que coincidió además con celebridades como Nicole Kidman, Chaning Tatum, Kim Kardashian y Linda Evangelista, expareja de su marido.

Una diosa envuelta en lentejuelas

Para esta importante ocasión, Salma confió una vez más en Gucci, una de sus firmas de cabecera. La actriz optó por un hermoso y favorecedor vestido largo de lentejuelas en color burdeos. El diseño contaba con un generoso escote en V, así como una amplia apertura en la pierna.

Hayek complementó su look con unas sandalias negras de la marca británica Jennifer Chamandi y un bolso clutch del mismo color, así como joyas de Boucheron. Llevó un maquillaje bastante natural con un ligero efecto esfumado en los ojos, y la melena suelta peinada con ondas.

©GettyImages



Salma lució guapísima en un vestido de Gucci.