Salma Hayek y Angelina Jolie disfrutan de una salida de mamás e hijos en Los Ángeles

Dueña de una personalidad alegre y divertida, Salma Hayek ha logrado entablar grandes amistades en Hollywood. Una de ellas es la que mantiene con Angelina Jolie, con quien tiene en común no solo la profesión, sino también el hecho de ser madre. Estas guapas y exitosas mujeres trabajaron juntas en en la película Eternals, proyecto que las hizo más cercanas. Ahora, mientras el público espera ansioso su nueva colaboración en cine, ambas estrellas se han dejado ver juntas, y además con la mejor compañía: sus hijos.

©GrosbyGroup



Salma, Valentina, Angelina y Pax salieron a cenar en Los Ángeles.

Había pasado un tiempo desde la última vez que a Salma y Angelina se les vio juntas, pero el pasado fun de semana fueron captadas en una salida a un restaurante en Los Ángeles, donde compartieron la cena y estuvieron acompañadas de sus respectivos hijos: Valentina Paloma, única hija de la intérprete mexicana, y Pax, uno de los hijos de Jolie.

Las actrices y sus hijos fueron fotografiadas por los paparazzi a su salida del restaurante italiano The Nice Guy, en West Hollywood, donde disfrutaron de una velada especial. Pese a la presencia de cámaras en el lugar, Salma y Angelina se condujeron con total tranquilidad.

©GrosbyGroup



Madre e hija lucieron muy guapas en la velada.

La estrella de Frida lució guapísima con un look negro compuesto por pantalón, blusa camisera y chaqueta de piel negra. Llevaba la melena recogida en una cola de caballo y un maquillaje discreto, fuel a su estilo natural. Salma salió del restaurante de la mano de su hija, quien usaba unos jeans holgados color azul claro y una blusa básica color negro.

Por su parte, Angelina usó un vestido largo color negro, encima del cual usó una estilosa gabardina color beige, además de tacones en el mismo tono de su vestido. Como suele hacerlo en otras ocasiones, usó gafas oscuras, además lució su larga melena suelta. Su hijo también optó por un atuendo casual con una camiseta de manga larga a rayas.

©GrosbyGroup



Se les vio muy cercanos y efusivos.

La veracruzana volvió a trabajar con Jolie, pero esta vez como protagonista de su nueva película como directora, Without Blood, de la cual todavía no se revela la fecha de estreno.

La amistad entre Salma y Angelina

A finales de 2021 Angelina compartió algunos detalles de su relación con Salma y contó cómo fue que nació su relación. “Amo a Salma, puedo ir con Salma para siempre. Es uno de los más grandes regalos que me dio esta película (Eternals). Hemos estado juntas en este negocio desde hace mucho tiempo y realmente no nos habíamos conocido, porque yo no soy muy social y nunca pasamos tiempo juntas. Y ahora somos amigas y somos muy cercanas, ella es mi hermana, la amo y ella es brillante, amable y maravillosa”, dijo la estadounidense en entrevista con el programa mexicano Ventaneando (TV Azteca).

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez celebra el primer aniversario de bodas junto a Ben Affleck Loading the player...