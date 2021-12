Salma Hayek revela a Eva Longoria cómo nació su increíble amistad con Angelina Jolie

Al respecto, Salma agregó: “Sí me he quedado con amistades para toda la vida, gente buena, sabía, gente inteligente, gente encantadora, hermosas, hermosos amigos”. Una prueba más de ello es el elogio que hizo a los padres de Lady Gaga en la presentación de House of Gucci, a quienes calificó de muy atractivos.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.