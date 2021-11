La oscura historia de la ‘viuda negra de la moda’, Patrizia Reggiani, que interpreta Lady Gaga en ‘The House of Gucci’

Lady Gaga es la protagonista de la película The House of Gucci, basada en el libro homónimo The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, escrito por Sara Gay Forden, que narra el asesinato de Maurizio Gucci – heredero del imperio de la moda Gucci, fundado por su abuelo, el prestigioso diseñador Guccio Gucci en 1906 – a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani. El film cuenta también con actores de alto calibre como lo son Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek y Al Pacino.

Patrizia Reggiani es conocida como la ‘viuda negra de la moda’

Reggiani, a quien se le conoce como la “viuda negra de la moda”, tenía una obsesión por el lujo y el glamour que la ha acompañado durante casi toda su vida. Pasó de ser una de las mujeres con mayor poder en Milán a una de las personas más odiadas en Italia al orquestar el asesinato de su exmarido a manos de un sicario en 1995.

Fue condenada inicialmente a 29 años en prisión de los cuales solo cumpió 16. Tras permanecer 18 años tras las rejas, salió en libertad en 2016.

Patrizia Reggiani nació en un pequeño pueblo italiano a las afueras de Milán, en el norte de Italia, el 2 de diciembre de 1948. No conoció a su padre biológico y su madre trabajaba como camarera. Su situación humilde cambió cuando tenía 12 años y su madre se casó con Ferdinando Reggiani, un rico empresario de la industria del transporte.

Patrizia Reggiani estuvo 18 años tras las rejas

En una fiesta en noviembre de 1970, conoció a Maurizio Gucci, con quien se casaría dos años más tarde y con quien tuvo dos hijas: Alessandra (en 1977) y Allegra (en 1981).

El matrimonio comenzó a deteriorarse cuando, tras la repentina muerte del padre de Maurizio, este tomó el control de la compañía, y las aparentes presiones de Patrizia sobre cómo gestionar la marca crearon tensiones. Lógicamente, la relación llegó a su fin y se divorciaron en 1991.

En 1992, a Patrizia le diagnosticaron un tumor cerebral, que fue operado sin mayores consecuencias. Le pidió a su exmarido que se encargara de las niñas, pero él se negó, diciendo que el trabajo lo tenía muy ocupado.