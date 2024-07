Jennifer Lawrence, una superestrella de Hollywood que viaja en metro ¡con su hijo!

Jennifer Lawrence se convirtió en madre por primera vez en febrero de 2022 junto a su marido, Cooke Maroney. La actriz, muy discreta con su vida privada, tardó siete meses en revelar su nombre y apenas han trascendido imágenes del hijo de la protagonista de Los juegos del hambre. Su nombre es Cy, en honor al pintor Cy Twombly, uno de los artistas favoritos del esposo de la intérprete que es galerista de arte, y por fin hemos podido ver algunas preciosas instantáneas del pequeño, que ya tiene dos años y medio, disfrutando de un agradable paseo con la actriz, que ha descubierto su mejor papel: el de madre.

© GTRES

Jennifer y su hijo cogieron el metro en la ciudad de Nueva York, como si fuesen dos personas anónimas. Cy, de dos años, llevaba pantalones, camiseta de rayas, unas minizapatillas Vans y una gorra de los New York Yankees, mientras que Lawrence trataba de pasar desapercibida con un gorro, gafas de sol y ropa de sport -chandal, camiseta blanca y deportivas-. Para algunas personas lograron pasar inadvertidos, sin embargo los más curiosos pronto se percataron de la presencia de la oscarizada actriz de El lado bueno de las cosas.

La actriz compagina su papel de madre con sus compromisos profesionales, pero ha bajado mucho el ritmo porque de lo que más disfruta es de estar con su hijo. Junto a él le vimos pasear por las calles con un triciclo en el que iba el pequeño y que conducía la actriz o de un paseo en el metro, que a buen seguro le habrá encantado a Cy por el hecho de subirse a un tren. A Jennifer Lawrence la maternidad le cambió la vida. "La mañana después de dar a luz, sentí que toda mi vida había comenzado de nuevo. Me quedé mirándole y sentí que me había enamorado. Se esfumaron todos mis miedos", contó la actriz a la que le costó cumplir su sueño.

© GTRES

La intérprete estadounidense llegó a sufrir dos abortos espontáneos antes de ser mamá. La primera vez sucedió cuando tan solo tenía 20 años y la ganadora del Oscar se encontraba sola en Montreal (Canadá). Aunque por su juventud no se planteaba tener un hijo en ese instante, la vivencia fue realmente impactante para ella. La segunda vez fue en 2020, en pleno rodaje de Don't Look Up, cuando ya buscaba ampliar su familia. Dos experiencias delicadas que no pudo olvidar durante su tercer embarazo, porque, a pesar de que no sufrió ningún tipo de complicación, los miedos del pasado permanecían en su mente. Pero la mañana del nacimiento de su hijo, se esfumaron todos esos miedos. Su primer hijo confesó que le cambió la forma de amar, incluso a su marido: “Mi corazón se ha expandido a una capacidad que no conocía”.

© GTRES

A Jennifer Lawrence y Cooke Maroney les encantaría ampliar la familia. Una fuente ha revelado que "están muy bien y súper enamorados. Se hacen reír mutuamente y se lo pasan genial criando a su hijo juntos". "Les encantaría tener otro hijo y ampliar su familia", añadió la citada fuente en Entertainment Tonight. La actriz tiene unos cuantos proyectos profesionales en mente, aunque ninguno para este año. Why Don't You Love Me?, comedia de ciencia ficción sobre un matrimonio en crisis; Sue, un biopic de una agente de Hollywood dirigido por Paolo Sorrentino; Al este del Edén y otra película aún sin título junto a Amy Schumer..