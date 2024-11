Karla Sofía Gascón se pronuncia tras su tensa entrevista con Pablo Motos

Karla Sofía Gascón se ha pronunciado tras su tensa entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero. La protagonista de la película Emilia Pérez, que suena con fuerza para los Oscar, ha contado que recibió numerosos mensajes de odio después de su aparición televisiva, algo que, por desgracia, ocurre siempre que alza la voz para defender sus derechos. "Luego preguntamos que por qué me defiendo de quien me cuestiona. A esto es a lo que me enfrento todos los días en cualquier lugar del mundo...", ha publicado junto a un comentario cargado de insultos por su identidad de género.

"Como dice mi amigo: Esta gente no sabe lo que ha hecho, han metido un tigre en el gallinero. Esto que pasó anoche es lo que vivo todos los días en cualquier país, sabía perfectamente lo que iba a suceder. Como diría Rambo: a lo que tú le llamas infierno yo le llamo hogar. Me lo paso fenomenal en la batalla. Hay un grupo de tarados ignorantes que se dedica a insultar porque se les vuela la cabeza de ver a alguien que no se calla ante el odio y desmonta el plan de cualquiera que pretende menospreciarla. Un grupo de afligidos votantes de ultraderecha para los que cada día más SOY ENEMIGA PÚBLICA NÚMERO 1. En lo que a mí respecta esto solo es ir calentando motores para lo que va a suceder en USA con ya sabemos qué tipo de personajes", ha añadido la actriz madrileña, de 52 años.

Después de estas palabras, Karla Sofía Gascón se ha dirigido sus haters: "Solo os digo algo: yo seguiré cosechando éxitos por mi trabajo, vosotros seguiréis rabiando como zombies en la puerta del corral. El día que empecéis a respetar al tigre yo podré dedicarme a vivir sin tener que morder a las gallinas. Estáis acostumbrados a que nadie conteste vuestra falta de respeto, vuestras burlas y vuestros insultos... conmigo no vais a poder. ¡Hale, ya me conocéis, mañana volvéis a intentar degradar o picar vacilándome tres veces con el adjetivo trans, truns o trens".

La intérprete se rebeló en El Hormiguero cuando el presentador le preguntó qué significaría para ella poder convertirse en "la primera trans nominada" a los Oscar. Visiblemente molesta, Karla Sofía Gascón le dijo: "Pues que no me molan los adjetivos, a lo mejor también soy la más alta".

"¿No puedo decir trans?", preguntó entonces Pablo. "Puedes decirlo, pero yo te puedo decir también que tienes el pelo blanco. Es cierto que soy lo que soy, una mujer que ha transicionando. Normalmente las personas se desarrollan del amor en el vientre de su madre; yo he tenido que desarrollar en el odio de muchas personas. Pero he llegado al mismo sitio, mi evolución personal. Soy una mujer. Pero la verdad es que lo de los adjetivos a mí me carga un poquito, como dirían en México", argumentó la actriz. "No se puede utilizar como la usan muchos medios como reclamo para que la gente vea la noticia como el bicho raro. Yo no veo que digan 'la actriz gorda que ha ganado el premio'. Cuando se utiliza para generar morbo no me gusta. Si se utiliza para ensalzar los logros de una minoría que está marginada y socialmente vapuleada, te lo agradezco", aclaró.