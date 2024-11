Descubre a Karla Sofía Gascón, la actriz madrileña que suena para el Oscar

Si todavía no has escuchado el nombre de Karla Sofía Gascón, es probable que muy pronto comiences a hacerlo con mucha frecuencia. Y es que la actriz, nacida en Madrid hace 51 años, se perfila como una de las posibles candidatas a la próxima edición de los premios Oscar. Todavía no se conocen los nominados a estos galardones, pero sí a los premios del Cine Europeo, en los que Karla Sofía cuenta con una candidatura. Ya consiguió llevarse un premio en Cannes gracias a su papel protagonista en el la película Emilia Pérez. Pero ¿quién es Karla Sofía Gascón? En este vídeo te contamos todo sobre esta actriz española que está arrasando.