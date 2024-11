Máxima tensión en 'El Hormiguero' entre Pablo Motos y Karla Sofía Gascón, que suena con fuerza para los Oscar

Desde el instante en el que Karla Sofía Gascón ha entrado en el plató de El Hormiguero, la tensión ha quedado patente. La actriz, cuyo nombre suena con fuerza para convertirse en candidata al Oscar tras el éxito que está cosechando su papel protagonista en la película Emilia Pérez, ha comenzado haciendo una insólita petición: "¿Puedo decir algo? Vengo un poco aturdida y te agradezco mucho la invitación, pero la próxima vez la música la bajáis un poquito. Vengo de viaje de todos lados, tengo jet lag y me duele la cabeza". Tras este comentario, la tirantez ha seguido presente durante varios momentos de la entrevista con Pablo Motos, con el que ha tenido un rifirrafe.

"¿Qué es esto, whisky?", ha preguntado cogiendo la taza que tenía sobre la mesa. El presentador le ha indicado que es agua y la intérprete ha dicho tajante: "Entonces no quiero". Instantes después le ha hecho un apunte a Pablo Motos, quien había explicado que Gascón ha ganado el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes por la citada película, que ha ganado el premio del jurado y ha sido el título elegido por Francia para enviar a los Oscar.

"Se te ha olvidado, estoy nominada a mejor actriz y la película como mejor película para los Premios del Cine Europeo. Ya hemos hecho todo el currículum, ya nos podemos ir", ha dicho Karla Sofía, que comparte reparto en Emilia Pérez con Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz. La actriz madrileña, de 52 años, es muy conocida en México, donde ha trabajado en telenovelas de gran audiencia y también en la gran pantalla. De hecho, forma parte de Nosotros los Nobles, que destacó como la película más taquillera del país.

El momento de máxima tirantez se ha producido inmediatamente después con la siguiente pregunta de Motos: "Serías la primera trans nominada (a los Oscar), ¿qué significaría esto para ti?". Karla Sofía Gascón ha respondido visiblemente molesta: "Pues que no me molan los adjetivos, a lo mejor también soy la más alta. Puedes decir trans, pero entonces yo también puedo decir que tienes el pelo blanco. [...] Si utilizas el adjetivo para ensalzar los logros de una minoría que está marginada y socialmente vapuleada, te lo agradezco".

"Estás imposible. No voy a seguir haciéndote preguntas, habla tú de lo que te dé la gana. Ya me he cansado", ha dicho el presentador, desconcertado por la actitud de su invitada al pasar por el programa para hablar de su último trabajo. "Es que me preguntas todo el rato por lo mismo", ha contestado Gascón.

La conversación ha seguido con otra división de opiniones, ya que la actriz no está de acuerdo con definir la película Emilia Pérez como un musical. "La banda sonora, en vez de estar detrás, está delante [...] A mí no me gustan los musicales y no pudo verlo así", ha defendido. "Eso es lo que se llama un musical", ha indicado Pablo Motos. "Si en una película estamos hablando, nos ponemos a cantar y bailar y todo el barrio se sabe el baile, en mi opinión es un musical. Y si eso pasa 20 veces, es un musical", ha añadido el presentador.

"¿Con Madonna fuiste más simpática que conmigo?", le ha dicho el maestro de ceremonias del programa de Antena 3 a la invitada para hablar del encuentro que Gascón tuvo con la reina del pop. "Me agarró en un momento en el que estaba harta de llorar. Quería conocernos (al reparto de la película) cuando llegué me empezó a comer la oreja. Le dije, ya Madonna, vive la vida y disfruta. Le dije que se tranquilizara, que es una película", ha detallado.