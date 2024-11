La inesperada aparición de Knox Jolie-Pitt con su madre en la gala de los Governors Awards

Angelina Jolie fue una de las estrellas que deslumbró en la 15º edición de los Governors Awards, pero no lo hizo sola, sino que tuvo que compartir flashes con su hijo Knox, de 16 años. Él fue el verdadero protagonista a su paso por la alfombra de color negro que se desplegó en el Ray Dolby Ballroom del Ovation Hollywood en Los Ángeles (California).

La reaparición de Knox Jolie-Pitt

Su presencia fue totalmente inesperada, ya que Knox no suele acudir a este tipo de eventos. La última vez que le vimos en un photocall fue en octubre de 2021 cuando acompañó a su madre al estreno de su película Eternals en Londres junto a todos sus hermanos. Desde entonces, no habíamos tenido oportunidad de volver a verle.

Al igual que sus hermanos (Maddox, de 22 años, Pax, de 20, Zahara, de 19, Shiloh, de 17, y su gemela Vivienne), Knox prefiere la discreción y vivir alejado de los focos. De hecho, hace unos días la propia Angelina confesó que tiene claro que ninguno de sus hijos va a seguir sus pasos. "No, son especialmente tímidos y muy reservados", dijo en declaraciones a E! News, asegurando que: "Quieren mantener su privacidad".

Knox Leon, que recibió su primer nombre en honor al abuelo paterno de Brad Pitt y el segundo, en recuerdo del bisabuelo de Angelina Jolie, se mostró de lo más cómodo y natural ante las cámaras. Lució su imagen más elegante con un traje negro, camisa blanca y corbata mientras posaba orgulloso junto a su madre.

El mensaje de Angelina Jolie a través de su look

La actriz y directora estadounidense lució realmente sensacional con un vestido dorado vintage sin marca adquirido The Kit Vintage, espectaculares joyas de diamantes y la melena recogida hacia atrás, además de un maquillaje muy natural que sigue el estilo que ha llevado durante estos últimos meses.

Angelina estaba feliz de poder disfrutar de la gala en compañía de su hijo y estuvo todo el rato muy pendiente de él, agarrándole del brazo con cariño y mirándole embelesada.

¿Qué son los Governors Awards?

La protagonista de María y Knox compartieron velada con otras grandes estrellas en los Governors Awards, un evento especial organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood que marca el inicio de la temporada de premios. La gala tiene como objetivo rendir homenaje a figuras destacadas de la industria cinematográfica y se otorgan premios honoríficos que reconocen contribuciones excepcionales al cine, tanto por logros artísticos como por impacto humanitario.

Como cada año, los Governors Awards reunieron en Hollywood a las figuras más influyentes de la industria, incluidos actores, directores, productores... en una noche única que supone un escaparate para artistas y proyectos destacados, consolidando su presencia en la carrera hacia los Oscar.

La última aparición de Knox

Como decíamos, han pasado 3 años desde que Knox pisó por última vez una alfombra roja. Angelina Jolie presentó su película Eternals en el BFI IMAX Waterloo de Londres y sus hijos quisieron acompañarla, tal y como se puede ver en la imagen. Fueron Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox y Knox. El único que faltó fue Pax, el hijo que la directora estadounidense adoptó en Vietnam en 2007.

Aunque sigue tan risueño como siempre y se le nota bastante cómodo delante de las cámaras, no puede evitar mostrar cierta timidez. Su evolución es más que evidente y, además de pegar el estirón, Knox también ha cambiado su look: ya no lleva brackets, ahora luce el pelo rapado y parece que se está dejando bigote.