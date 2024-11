Kiko Rivera habla rotundo de sus tres hermanos: estrecha lazos con Cayetano, se aleja de Francisco y tiende la mano a Isa Pantoja

La última entrevista de Isa Pantoja ha hecho temblar los cimientos de su familia. La influencer ha relatado algunos de los episodios más duros de su infancia y adolescencia junto a su familia, la cual, según ella, siempre le hizo de menos por el hecho de ser adoptada. Un tormentoso pasado que parece haber dejado atrás rompiendo lazos con todos ellos.

Sin embargo, y por total sorpresa, su hermano mayor Kiko Rivera ha reconocido que está dispuesto a acercar posturas con la que fuese concursante de Supervivientes. “No tengo nada en contra de mi hermana. Es más, me gustaría que en un futuro no muy lejano pudiéramos sentarnos a hablar y a arreglar nuestras diferencias”, ha expresado en el podcast Poco se habla de Xuso Jones y Ana Britten.

Eso sí, el DJ tiene claro que sí alguna vez se produce ese encuentro será algo totalmente privado y alejado de los platós de televisión. “Por lo menos que a partir de ahora no cometamos el error de hacerlo público, que se quede entre nosotros. Sé que ahora mismo es muy difícil, pero tiendo mi mano. Si sucede, guay, no lo voy a buscar, pero si llega voy a tender la mano”.

Cabe recordar que desde hace ya un tiempo, Kiko tampoco tiene relación con su madre y está centrado en su esposa, Irene Rosales, y sus tres hijos, Fran, nacido de su anterior noviazgo con Jessica Bueno, y las pequeñas Ana y Carlota. “Mi mujer me cambia la vida. Soy mucho más feliz. Estoy aprendiendo la importancia de la familia”. Una circunstancia que aunque complicada cree que le ha beneficiado. “Soy mejor persona desde que estoy alejado de la familia Pantoja”.

La situación mejora levemente por parte de los Rivera. Tras el escándalo de la herencia del fallecido Paquirri, Kiko ejerció de intermediario con sus hermanos, Francisco y Cayetano. En cambio, con el paso del tiempo las cosas se enfriaron con el primogénito del torero. “Al principio (la herencia) nos unió, luego de uno de ellos me ha alejado”.

El DJ apenas tiene recuerdos de sus hermanos durante su infancia, pero eso no le ha impedido crear un estrecho vínculo con Cayetano, todo lo contrario que sucede con Francisco. “Me he criado sin mis hermanos, pero ahora mismo no podría vivir sin mi hermano Cayetano, pero sí podría vivir sin Fran. No le deseo nada malo, pero tú en tu vida y yo en la mía”.

Si bien es cierto que no están juntos a todas horas por sus respectivos compromisos, siempre intentan hacer un hueco en sus agendas para ponerse al día. “Con mi hermano Cayetano es diferente, estamos recuperando el tiempo perdido. Nos vemos más, pasamos tiempo juntos”.

Kiko Rivera y la exposición mediática

Kiko Rivera ha tomado la decisión de alejarse del foco mediático para centrarse en su papel de padre y esposo y en sus proyectos musicales. Desde antes de nacer el DJ ha estado expuesto a la opinión pública, algo que cree que le ha afectado negativamente, problemas que está tratando con un psicólogo, y de lo que considera que su madre le debía haber protegido. “La gente está pendiente de mí desde que mi madre se quedó embarazada. Yo no decido, no conozco otra cosa. Mi madre me expone demasiado, si hubiese querido no hubiese sido tan conocido”.

