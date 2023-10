El gesto de cariño de Cayetano Rivera con Kiko mientras se aleja cada vez más de Francisco

Mientras la tensión con su hermano Francisco sigue en aumento, la relación con su hermano Kiko se encuentra en uno de sus mejores momentos. Cayetano Rivera ha vuelto a apoyar públicamente al DJ compartiendo su nueva canción, Mambo. El torero, de 46 años, lo ha hecho con un divertido montaje de su hermano en el laberinto de Alicia en el País de las Maravillas de Disneyland París, lugar al que habría viajado recientemente con su actual pareja, la presentadora lusa Maria Cerqueira. "Pásame la hookah con ese movimiento", ha escrito, en referencia a una de las partes más pegadizas de la canción. Después, le ha felicitado con un "enhorabuena, brother" y le ha mandado un beso.

Kiko, al ver la imagen, no ha tardado en compartirla en sus stories y añadir: "En todos los lados, hermano", orgulloso de que su tema sea uno de los más escuchados en este momento, sobre todo, después de haberlo cantado ayer en el estadio de La Rosaleda, en Málaga, durante la Final Four de la Kings y Queens Cup.

El DJ a penas tiene recuerdos de sus hermanos durante su infancia. "Los conocía por la televisión, sobre todo a Francisco", confesó en el programa de Bertín Osborne. Para él sus hermanos eran unos completos desconocidos hasta que tuvo lugar la boda de Francisco y Eugenia Martínez de Irujo el 23 de octubre de 1998. "Se casaron en la Catedral de Sevilla y yo fui con mi tío Agustín. Allí se acercó una persona y me dijo ¡Hola, soy tu hermano Cayetano", recordó. Desde entonces, su relación con Cayetano es mucho más fluida que con Francisco, algo que también le ocurre a Cayetano. "Tenemos una relación estupenda, quizá mejor con Francisco, quizá por el carácter. A Kiko le quiero mucho y tenemos una relación de hermanos", contó el diestro.

Aunque no estén juntos a todas horas, sí lo están en los momentos más importantes. Cayetano estuvo al lado de Kiko cuando sufrió un ictus en octubre de 2022. "Es joven y no nos esperábamos este susto, pero lo importante es que se ha quedado en un susto y esperamos que vaya evolucionando favorablemente", dijo el torero tras conocer la noticia. Meses después, Cayetano y Kiko pasaron juntos las Navidades sin la presencia de su hermano Francisco. Ante esto, el primogénito de Paquirri y Carmen Ordóñez declaró a Europa Press: "Yo tengo otra vida y gente que me quiere, gente que me cuida, gente que está pendiente de mí y que no se queja de mí y que no tiene queja de mí, entonces, hay que centrarse en la gente que suma".

Los hermanos Rivera han compartido fechas muy importantes juntos. Bodas, navidades, un videoclip... Además, Francisco y Cayetano se volcaron con Kiko cuando declaró la guerra a su madre por la herencia de Paquirri. Sin embargo, la relación entre Francisco y Kiko vuelve a estar completamente rota. "Para él no soy su hermano. Piensa que su educación es mejor y menosprecia la mía. No ha venido a verme uando estaba mal”, declaró el DJ en una entrevista concedida a Lecturas. "Mi hermano Francisco me importa un carajo. No voy a iniciar una guerra con él, pero que sepa que lo hago por Cayetano, me lo ha pedido y voy a seguir su consejo (…) Francisco solo mira por él, le da igual si su hermano Cayetano lo pasa mal", manifestó.

Cayetano, por su parte, lleva distanciado de Francisco desde la Goyesca de Ronda de 2019, cuando el primogénito de Paquirri, como gestor de la plaza, decidió adelantar de fecha el festejo taurino Esta decisión generó cierto malestar en el exmarido de Eva González, pues le dejaba fuera del cartel. La tensión entre ellos creció cuando Francisco dijo que su hermano era "muy torpe" porque le cogían mucho los toros. Cayetano respondió asegurando que no lo era y que habría que preguntarle entonces a su hermano "que le pasa con sus veinte mil historias".