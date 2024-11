El inesperado mensaje de Kiko Rivera tras conocer que Isa Pantoja está embarazada

Isa Pantoja ha sorprendido al anunciar que está esperando su segundo hijo, el primero con su marido, Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja, que ya es madre de un niño de diez años llamado Alberto nacido de su relación pasada con Alberto Isla, ya había adelantado hace unos meses su deseo de ser madre de nuevo, aunque no ha sido hasta ahora cuando su sueño se ha hecho realidad. Isa, quien ha confesado que este bebé la ha salvado la vida, se encuentra actualmente atravesando uno de los momentos más felices de su vida personal tras un periodo bastante convulso en lo que respecta a su familia, ya que hace un tiempo que su relación es nula tanto con su madre como con su hermano, Kiko Rivera.

© @asraf_beno

Isa rompió lazos con su madre, Isabel Pantoja, debido a una acumulación de desencuentros y decepciones que detalló en una reciente entrevista. La gota que colmó el vaso fue la falta de apoyo y contacto por parte de su madre durante su última hospitalización cuando tuvo que ser operada de urgencia de una apendicitis y ella ni la llamó ni la visitó. Tampoco mantiene contacto con su hermano con quien hace mucho tiempo que dejó de tener una relación fraternal. La noticia de su embarazo parece no haber cambiado demasiado las cosas en este sentido, aunque sí ha removido un poco la conciencia del DJ, quien a pesar de este distanciamiento reaccionó a la noticia enviando un mensaje de felicitación a su hermana a través de sus redes sociales.

Isa Pantoja, primeras palabras tras anunciar su embarazo

© isapantojam

Fiel a su estilo, lo hizo sin mencionar a su hermana directamente y en términos algo distantes. "Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte", escribió en su stories, terminando con un sobrio "Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud" terminaba diciendo Kiko.

© GTRES

Como era de esperar la felicitación del DJ no solo ha generado una gran sorpresa sino también cierta especulación sobre si podría ser un intento de acercamiento en este momento tan especial para ella. La noticia de su embarazo ha logrado que Kiko deje de lado sus diferencias y le envíe un gesto de cariño, algo que no ocurría desde hace al menos un año y que parecía imposible después de la tensa entrevista que Isa ofreció en el programa De viernes.

© GTRES

En dicha entrevista, Isa habló de lo que sufrió en Cantora en su niñez y en su adolescencia, dejando, en algunas ocasiones, en muy mal lugar a su hermano, lo que aumentó la tensión entre ambos. A esta situación se sumaron las declaraciones posteriores de Asraf Beno, marido de Isa, quien también habló abiertamente en el mismo programa, criticando la actitud de su cuñado y reafirmando la distancia entre ellos.

© deviernestv

© deviernestv

Este inesperado mensaje de Kiko, aunque breve y en tono algo distante, parece ser un intento de suavizar la relación o, al menos, de reconocer la felicidad de su hermana en esta etapa. Sin embargo, el tiempo dirá si se trata de un simple gesto o el primer paso hacia una posible reconciliación familiar.

© anabelpantoja00

Mientras tanto, Anabel Pantoja, prima de Isa, mostró una actitud mucho más cariñosa y cercana. A punto de dar a luz a su propia hija, Anabel compartió en redes una imagen de la boda de Isa y Asraf, acompañada de un mensaje lleno de buenos deseos. “Ya sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición a quien adorar y esperar. Os deseo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir. Os queremos, la bebé y yo", expresó, mostrando un claro apoyo a la futura mamá y al bebé que viene en camino.

Hasta el momento, Isa Pantoja y Asraf Beno no han respondido públicamente a las felicitaciones de sus familiares, dejando en el aire cómo gestionarán esta nueva etapa de sus vidas en medio de esta tormenta familiar.