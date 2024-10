Isa Pantoja reacciona a las palabras de Kiko Rivera tras su entrevista más dura

Isa Pantoja (28 años) ha abierto su corazón para abordar algunos de los temas más desconocidos de su vida. Además de explicar cuál ha sido el motivo que le ha llevado a cortar por completo los lazos con su madre, Isabel Pantoja, la influencer ha relatado algunos de los episodios más delicados de su infancia y adolescencia, puesto que en su hogar se ha sentido en numerosas ocasiones desplazada por el mero hecho de ser adoptada.

Horas después de esta dura entrevista, Kiko Rivera, el hermano mayor de la creadora de contenido, ha usado sus perfiles públicos para dar su opinión. “Victimismo”, una palabra con la que el DJ ha dejado claro que no está de acuerdo con las declaraciones que hizo la colaboradora televisiva en el plató de ¡De viernes!

Ahora, Isa ha explicado en Vamos a Ver cómo se siente después de recibir este nuevo ataque de su hermano. “Ya he asumido que no tiene interés en mí y que me tiene hasta rencor, aunque yo le quiero”. La que fuese concursante de Supervivientes también ha dejado claro a Kiko que no va a sentirse inferior por no ser hija biológica de la intérprete de Marinero de Luces. “No tengo la misma sangre, pero no soy menos que él”.

Eso sí, Isa es consciente que la artista andaluza y el resto de su familia han sido mucho más permisivos con Kiko que con ella. “A mi hermano no se le exigen ciertas cosas. Le han dejado pasar más cosas que a mí. No creo que sea por ser chica, pero a mi hermano le han perdonado barbaridades”.

Cabe recordar que en su primera entrevista Isa Pantoja no quiso entrar en detalles sobre los peores episodios que vivió junto a Kiko, al que siempre había estado muy unida en su niñez. “Yo a mi hermano le tenía en un pedestal. Y ahora con todo lo que ha pasado, he entendido muchas cosas. No me quiero quedar con lo malo, no voy a ganar nada. Son cosas muy dolorosas para mí que no he superado".

Desde hace años, Isa no tiene relación con su madre y hermano. Aunque siempre había intentando acercar posturas con su progenitora ha decidido romper el vínculo de manera definitiva con ella porque no se ha interesado por su salud tras la intervención quirúrgica de urgencia a la que tuvo que someterse el pasado mes de septiembre. Así mismo, ha subrayado que pese a todo la sigue queriendo. “Me siento liberada. Tenía la necesidad de aclarar el motivo por el que mi madre y yo nos distanciamos”.