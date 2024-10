Kiko Rivera posa feliz junto a su mujer y sus tres hijos y responde de forma tajante a la entrevista de su hermana Isa

Isa Pantoja se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para hablar de cómo se encuentra la relación con su madre, todo lo que ha sufrido a lo largo de su vida y cómo afronta el futuro respecto a ella. Una entrevista muy dolorosa en la que la colaboradora de Vamos a ver se rompió en varias ocasiones. Sin duda, Isabel Pantoja fue la protagonista de todas sus declaraciones, pero Isa también se pronunció sobre su relación con otros familiares, como su hermano Kiko.

Entre otras cosas, la que fuera concursante de Supervivientes habló de de su adopción, y de cómo esta condición la hizo sentir diferente respecto al trato que tenían con su hermano Kiko. "Desde pequeña noté diferencias entre mi hermano y yo, no diferencias de hombre y mujer, sino que igual había más apego al hijo biológico que al adoptado (...) siento que no me trataban igual que a mi hermano. No me sentía igual de querida".

Horas después de la entrevista más dura de Isa Pantoja en un plató de televisión, el DJ se ha pronunciado en sus redes sociales y lo ha hecho de forma contundente. Hace años que Kiko se mantiene alejado de la televisión, pero este sábado ha utilizado su perfil público para responder a Isa. “Victimismo” es la palabra que ha protagonizado varias stories de su Instagram, acompañado de una serie de frases que dejan ver que no está de acuerdo con las declaraciones que hizo su hermana. Reproducimos literalmente algunas de las frases de Kiko Rivera. "El victimismo es un trastorno paranoide de la personalidad muy común, en el que el sujeto adopta el papel de víctima a fin de, por un lado, culpar a otros de conductas propias y, por otro lado, enarbolar la compasión de terceros como defensa a supuestos ataques".

Además de la explicación de la palabra "victimismo", también ha querido lanzar un mensaje contundente: "Aléjate de la gente que se hace víctima de las situaciones que ellos mismos crearon".

Kiko, feliz junto a su mujer y sus hijos

Tras estas publicaciones, Kiko Rivera ha compartido dos imágenes en las que se le puede ver muy feliz junto a sus tres hijos: Francisco (12), Ana(8) y Carlota (6). "Family time", es la frase con la que Kiko acompaña una de las fotos en la que aparece con su 'verdadera' familia. En otra de las imágenes, el hijo mayor de Isabel Pantoja posa muy sonriente en un selfie con los tres niños, que están saludando desde un sofá. Además, desde que su expareja, Jessica Bueno, se ha mudado a Sevilla, el cantante puede pasar mucho más tiempo con su hijo mayor, y el pequeño puede disfrutar mucho más de sus hermanas, a las que adora.

La situación actual entre los hermanos

Actualmente, la relación entre Kiko Rivera e Isa Pantoja es inexistente, como ellos mismos han manifestado en numerosas ocasiones en los últimos tiempos. Hace ya más de dos años que no vemos al cantante y la colaboradora compartir el mismo espacio. La última vez que pudimos verles en televisión fue en el plató de Sálvame Deluxe en 2022, cuando Kiko acudía como entrevistado e Isa se encontraba en las inmediaciones de Telecinco. Aunque la productora les intentó juntar para hablar, finalmente no se llevó a cabo el encuentro. “Sentí que no quería verlo porque no sabía cómo iba a reaccionar. Quería irme para no tener contacto con él” comentaba al respecto. Isa regresó después pero con la condición de que no se intentara forzar un reencuentro.

Tras las últimas declaraciones de Isa Pantoja en ¡De Viernes! y la contundente respuesta de su hermano Kiko queda evidente que las posturas están más lejanas que nunca y parece muy incierta una próxima reconciliación. La hija pequeña de la tonadillera confesaba que echó en falta a su hermano en su boda, que se celebró hace justo un año, y donde en un principio iba a ejercer de padrino.