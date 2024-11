Las 12 canciones de Shakira más reproducidas: ¿las acertarías todas?

No es ningún secreto que, con cada una de sus canciones, Shakira reúne millones de escuchas y de visualizaciones. No son pocas las veces que ha batido récords: solo con su famosísima colaboración con Bizarrap alcanzó, entre otros, el del vídeo que más rápidamente llegó a los 100 millones de reproducciones y el de la canción latina más vista y escuchada en la mencionada plataforma.

© GTRES Shakira en Coachella el 12 de abril de 2024

Con ese propósito hemos elaborado una lista de las canciones con un mayor número de visualizaciones en YouTube. ¿Te atreverías a acertar cuál o cuáles son las más reproducidas? Desde ya te advertimos que es muy probable que te lleves alguna que otra sorpresa.

12. ‘Try Everything’

En 2015, con motivo de la promoción de la película Zootrópolis, pudimos escuchar este tema interpretado por Shakira pero compuesto por Sia, que habla del esfuerzo para lograr un objetivo. Y es que la artista colombiana no solo cantaba este temazo, que obtuvo 755 millones de visualizaciones en YouTube, sino que ponía su voz a Gazelle en la mencionada cinta.

11. ‘BZRP Music Sessions #53’

¿A que la habrías imaginado en las primeras posiciones? Lo cierto es que, teniendo en cuenta que salió a principios de 2023, y con 755 millones de reproducciones, no hay duda de que es un éxito mundial. El tema con el que Shakira habló, a su manera, de la separación de Gerard Piqué, hizo de la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” todo un lema.

10. ‘La tortura’

Corría el año 2005 cuando Shakira lanzó el primer sencillo de su álbum Fijación oral: volumen 1 junto a su gran amigo Alejandro Sanz. El tema, con toques latinos y étnicos, fue un éxito inmediato en todas las listas musicales y canción latina del año en los Billboard. Las cifras lo demuestran: nada menos que 876 millones de visualizaciones.

9. ‘Me enamoré’

Al menos de momento, el amor gana al desamor en los vídeos más reproducidos de Shakira: 932 millones de veces lo han visto hasta la fecha. Lanzada en 2017, fue una indisimulada narración de cómo se enamoró perdidamente del padre de sus hijos, allá por 2010, con aparición de este incluida.

8. ‘Waka Waka’

Y de la declaración de amor a la canción que envolvió los inicios de su romance. La canción oficial del Mundial de 2010, celebrado en Sudáfrica, es una combinación de ritmos africanos y colombianos que se te queda pegada desde la primera escucha. No te vamos a descubrir nada, porque si hay una canción que conocen tanto los fans como los no fans de la cantante es esta. No en vano, suma 991 millones de reproducciones.

7. ‘Perro fiel’

Perteneciente a El Dorado, que también incluye el mencionado tema Me enamoré, esta colaboración entre la colombiana y Nicky Jam mezcla distintos escenarios, del más onírico al más urbano, y muestra a una Shakira que nos recuerda muchísimo a la que comenzó a ser famosa en los 90. Una canción que va del dance al reguetón y que, como todo lo que toca esta artista, se convierte en oro: 1.077 millones de veces se ha visto o escuchado en YouTube.

6. ‘TQG’

Si el tema con Bizarrap había roto récords de audiencia, Shakira solo tardó un mes en superarse. En esta ocasión, junto a su compatriota, Karol G, alias la Bichota. ¿Qué tiene este TQG (te quedé grande) para triunfar tan a lo grande? En primer lugar, es un potentísimo reguetón que se te queda pegado nada más escucharlo por primera vez; en segundo, es uno de esos temas que se hacen llamar diss track, es decir, una canción para poner a caldo a otra persona. Y es que tanto Karol como Shakira incluyeron en la letra unos cuantos dardos a sus respectivos ex, Anuel AA y Gerard Piqué. 1.215 millones de visualizaciones demuestran que acertaron.

5. ‘La la la’

La versión que hizo de este tema dance junto a Carlinhos Brown para el Mundial de Fútbol de 2014 en Brasil fue un éxito brutal de reproducciones en YouTube: 1.327 millones. No era, como sabemos, la primera vez que un tema suyo sonaba en este evento deportivo: fútbol y Shakira forman una pareja que funciona.

4. ‘Can’t Remember to Forget You’

De nuevo, un dueto, y esta vez nada menos que con Rihanna. Can’t Remember to Forget You es una canción pop rock con toques reggae que se ganó el corazón de los fans de las dos divas. Superó los 100 millones de visitas en solo nueve días y, desde 2014 hasta ahora, ha rebasado los 1.350.

3. ‘Hips Don’t Lie’

De 2006 data la medalla de bronce de este top 12, una canción que Shakira interpretó junto al rapero Wyclef Jean y que está entre las más cantadas y escuchadas de su amplísimo repertorio. Una descarga de dance, pop latino y reguetón que acumula casi 1.500 millones de visualizaciones, con un vídeo sencillamente inolvidable.

2. ‘La bicicleta’

De nuevo, un compatriota en uno de los dúos más exitosos de Shakira. Carlos Vives, otro gran amigo de la cantante, interpretó con ella este tema de pop latino con ecos de vallenato, en el que los dos artistas recorren, en el clip, rincones icónicos de su infancia. Un Grammy a la mejor grabación del año, entre otros muchos premios y nominaciones, justifican los 1.710 millones de visitas de este hit.

1. 'Chantaje’

El Dorado es, sin duda, el disco que más exitazos reúne. Y en él se encuentra la canción más reproducida de todas las de Shakira: supera los 3.000 millones. Un reguetón, en su versión videoclip, es todo un derroche de sensualidad, con una Shakira rubia y bailando en un cuarto de baño mientras Maluma, la otra mitad del dúo, le da la réplica mientras la observa.