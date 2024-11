Así ha cambiado Shakira desde 2010: del 'Waka Waka' a su balada más personal

En España la conocíamos desde 1995, cuando sacó su álbum Pies descalzos. Aquel disco supuso su proyección internacional, especialmente en el mundo hispano. Pero cuando el fenómeno Shakira tuvo una dimensión verdaderamente mundial fue, valga la redundancia, en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica que se celebró en el verano de 2010. Aquel Waka Waka no solo supuso un cambio en lo profesional, sino también en lo personal. Rememoramos los distintos cambios de look desde entonces de una de las artistas más valientes y sinceras del panorama musical mundial.

ASÍ HA CAMBIADO SHAKIRA DESDE 2010, FOTO A FOTO

2010: Shakira enamora al mundo

© Gtres En aquel Mundial de Sudáfrica que marcó una nueva etapa para Shakira su look habitual era una melena más bien larga, despuntada y con ondas

No hace falta explicar qué pasó en aquel Mundial celebrado en Sudáfrica: ganó España, sí, y uno de los héroes de aquella Copa del Mundo, Gerard Piqué, cayó rendido a los pies de la colombiana, que por entonces compartía su vida con Antonio de la Rúa (su novio de entonces y mánager). Shakira dio un paso más en su creciente éxito internacional y también lo dio en el ámbito privado: junto a Gerard Piqué se convertiría en madre.

Colaboración con el FC Barcelona

© Getty Shakira, con una camiseta del FC Barcelona que lleva inscrito el nombre de su fundación

La unión afectiva con el jugador del Barça también trajo alguna que otra acción con el club, como la colaboración entre este y la fundación de Shakira, Pies descalzos. Los cambios de look de Shakira son sutiles, pero en esta ocasión las ondas son más pequeñas y despeinadas.

Trenza despeinada

© Getty Para una ocasión tan especial, la cantante lució un vestido azul cobalto largo 'cut out' de la colección primavera-verano de Gabriela Cadena

Las pocas veces que Shakira se recoge el cabello suele hacerlo en una ponytail; sin embargo, en esta ocasión tan especial eligió lucir una trenza lateral despeinada. En aquel evento le iban a conceder nada menos que el premio a la persona del año por la Academia Latina de la Música, la misma que celebra los Grammy Latinos. Se trata de una distinción que aúna lo musical y lo solidario, facetas ambas que se reúnen en la cantante.

Un moño muy chic

© Getty El moño alto era el complemento perfecto al minivestido con escote corazón

Como si se mimetizara con el entorno, Shakira eligió, para una entrega de los premios musicales NRJ en Cannes, un minivestido de pedrería con una gran lazada. A su poco habitual indumentaria se sumó un moño italiano que remataba un look exquisito.

Melena corta

© Getty Images Esta es una de las pocas veces que hemos visto a Shakira con su melena más corta de lo habitual

A lo largo de su vida profesional hemos visto numerosos cambios de color (de hecho, cuando comenzó en la música llevaba el cabello negro), pero muy pocas veces se ha cortado el pelo. A comienzos de 2012 fue cuando se animó a dar este cambio radical a su look.

Su nueva etapa como madre

© Getty Con Milan, a los pocos meses de nacer, en el Camp Nou, vimos a Shakira con su rizo natural

En enero de 2013 nacía Milan, el mayor de los dos hijos de Shakira. Al poco de comenzar la Liga 2013-2014, allá por septiembre del mismo año, la cantante aparecía en el Camp Nou con su pequeño luciendo la equipación culé y su cabello natural, sin alisar ni moldear. Entre el nacimiento de Milan y el de Sasha lanzaría su décimo álbum de estudio, Shakira.

Más rubia y manteniendo el rizo

© Getty Shakira junto al pequeño Sasha, en Nueva York en 2015

Justo dos años después de nacer Milan llegaba al mundo Sasha, el menor de sus hijos. Durante aquella etapa de crianza era habitual ver a Shakira en el día a día con su melena natural, quizá por la comodidad añadida que supone. Sin embargo, su color de pelo sí varió ligeramente: del rubio más dorado de dos años atrás pasó a uno más ceniza y más claro.

Melena 'preppy' en 2017: uno de los cambios de look más infrecuentes de Shakira

© Getty En el Global Citizen Festival de Hamburgo, cuando acaba de lanzar 'Me enamoré'

Así la vimos en el verano de 2017, cuando acababa de lanzar su undécimo álbum de estudio, El Dorado. Quizá no te suene, pero si te decimos que es el trabajo que contiene el sencillo 'Me enamoré', una canción abiertamente dirigida a Piqué, puede que lo recuerdes mejor. En Hamburgo nos sorprendió con este look preppy y una melena superlisa y ladeada.

Melena caramelo y puntas onduladas

© NurPhoto Singer Shakira performs ahead of the singles final match between Felix Auger-Aliassime of Canada and Roberto Bautista Agut of Spain during Day Seven of the 2019 Davis Cup at La Caja Magica on November 24, 2019 in Madrid, Spain. (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images)

En 2018 Piqué adquirió los derechos de explotación de la Copa Davis y su entonces pareja, Shakira, contribuyó a potenciar al año siguiente el evento con su presencia. En aquella aparición estelar de 2019, la cantante había cambiado el rubio claro por un tono caramelo, muy de moda en aquella temporada.

La estrella del medio tiempo de la Super Bowl

© Getty Con la melena de color castaño rojizo, junto a una J.Lo igualmente deslumbrante, apareció Shak en la rueda de prensa para anunciar su participación en la Super Bowl

Los espectáculos de medio tiempo de la Super Bowl son uno de los grandes eventos del año en Estados Unidos. En 2020 fueron Shakira y Jennifer Lopez quienes amenizaron el intermedio, junto a J Balvin, Bad Bunny y Emme Muñiz. En su mutación de rubia a castaña, lució en esta ocasión un cabello caoba.

Una diva homenajeando al rey del rock

© Getty En el pase de la película 'Elvis', al look de diva de Hollywood de Shakira no le faltó ni un detalle

Cannes suele obrar una transformación en Shakira: en sus eventos, los cambios de look son más marcados. En el famoso festival francés, en su edición de 2022, apareció con un estilo muy diva del Hollywood dorado y una melena a lo Gilda, pelirroja y con su inconfundible y calculada raíz oscura. Pocos sabían lo que estaba a punto de ocurrir: un mes después de esta aparición se hacía pública su separación de Gerard Piqué.

La etapa pos-Piqué y la sesión con Bizarrap

© Getty Shakira estaba sencillamente perfecta en los MTV Video Music Awards de 2023: era el icono del año gracias a su sesión con Bizarrap

El año 2023 se inauguró con un temazo de Shakira que también dedicaría a Piqué, aunque en esta ocasión no era una canción de amor precisamente. La sesión Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53, también conocida como Pa' tipos como tú, se convirtió inmediatamente en un fenómeno viral por la cantidad de referencias que albergaba a su ya expareja. En los MTV Video Music Awards de aquel año, la colombiana, además de ser una de las figuras más esperadas de la gala, lucía increíble con su melena con ondas y el tono rojizo con unas baby lights rubias.

Camino de los 48 con aspecto de veinteañera

© shakira Junto a Danna Paola en la fiesta de lanzamiento de 'Soltera', el single que Shakira lanzó en octubre de 2024

¿Con quién ha hecho un pacto Shakira para parecer cada vez más joven? En una de sus últimas apariciones, con motivo del lanzamiento de Soltera, no solo ha convertido sus rizos en su nueva seña de identidad, sino que los marca más que nunca. ¡Su nuevo estado civil no le puede sentar mejor!