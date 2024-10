Shakira responde a Piqué y le advierte que su proceso de sanación le llevará varios álbumes

Shakira también tiene mucho que decir y no solo a través de su música, que le ha servido de catarsis y desahogo en su proceso de separación de Gerard Piqué. Dos días después de que el exjugador del F. C. Barcelona concediera una entrevista para CNN en la que decía que “las cosas no han sido como se han contado”, la cantante de Soltera responde con unas contundentes declaraciones en las que asegura su completa decepción. "El amor de pareja me defraudó, es irremediable, de momento, que haya perdido la confianza en el otro", afirma en la revista GQ. "El proceso de sanación es largo. Me llevará varios álbumes”, advierte la ganadora de tres Grammy y quince Grammy Latinos.

La música se ha convertido en su mejor terapia para superar la ruptura del padre de sus hijos, Milan y Sasha, y se ha materializado en su duodécimo disco, Las mujeres no lloran. Para Shakira no fue fácil reconocer todo lo que estaba sintiendo cuando escribió su álbum. "Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. Y continúa siendo", reconoce la intérprete de Te felicito, que repasa lo que significaron para ella algunos de los temas del disco.

Monotonía admite que ha sido la canción que reflejaba literalmente cómo se encontraba. “Salgo caminando con un agujero en el pecho porque así me sentía. Era mi sensación física”, expone. Después vino la Sesión 53 con Bizarrap, y reconoce que es cuando empezó a sentir que se había quitado un peso de encima. Recuerda una frase que le dijo al DJ después de haber escrito este tema, que se hizo viral en apenas 24 horas y ha logrado más de 750 millones de reproducciones en todo el mundo: “Biza, siento como que estoy flotando ahora mismo. Siento que he sacado un demonio”.

Siempre se creyó que de España le quedaría un mal recuerdo, por su conflicto con Hacienda y los últimos meses agonizantes que vivió en Barcelona tras la ruptura con Piqué, pero no, nada que ver, asegura rotunda: “España para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable". Y añade: "Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. Y de volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”.

Ahora asentada en Miami desde hace un año y medio con sus hijos Milan y Sasha, la estrella colombiana confiesa que ha encontrado refugio en sus amigos. "Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido pero me dio tantos amigos... Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos", señala, aunque lamenta haber sido traicionado por algunos, a los que consideraba de su propio círculo. "También ha habido gente que me ha traicionado, dado la espalda, reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. Pero por cada uno que no estuvo, hay cinco más que sí estaban...”, subraya porque para todo tiene una lección positiva.

Shakira prepara su gira mundial, que será la más ambiciosa de su carrera, pero no solo porque el público se lo pide, sino porque considera que se lo merece después de más de 30 años dedicada a la música. Entretanto se confiesa una madre absolutamente dedicada a sus hijos de 11 y 9 años. "La misma pasión que dedico a mi carrera, o más, se la decido a mis hijos, a su integridad, a su desarrollo. Soy una madre sufridora, sufro por absolutamente todo lo que les pasa", dice mientras reitera su responsabilidad de educarles para que haya "dos personas decentes más en este mundo" y que "ojalá sean mis hijos”.