Gerard Piqué habla como nunca de su mediática separación de Shakira: 'No todo ha correspondido a la realidad'

Dos años, cuatro meses y diecisiete días es el tiempo exacto que ha pasado desde que Gerard Piqué y Shakira confirmaron su separación, asegurando que el bienestar y la privacidad de sus hijos, Milan (11) y Sasha (9), es la máxima prioridad. Mucho se ha hablado desde entonces de esta ruptura que se hizo aún más mediática con la relación que el entonces futbolista inició con Clara Chía. A través de las canciones que la artista ha lanzado (todas se han hecho virales) se han conocido más detalles de este proceso del que ahora ha hablado como nunca el que fuera jugador del FC Barcelona.

© 3gerardpique

Con la perspectiva que da el paso del tiempo, el que fuera campeón del mundo con la Selección española ha hablado de esta experiencia durante una entrevista en el programa Café CNN. "Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé el mundo en el que vivimos, a todos les gusta opinar y tener su punto de vista", ha dicho Piqué, que está volcado en su faceta empresarial, mientras que Shakira vive Miami, donde se instaló con sus hijos en marzo de 2023 para garantizar el anonimato y la tranquilidad de los menores.

Consciente de todas las informaciones que se han publicado acerca de su vida privada a raíz de su ruptura, Piqué ha indicado que lo asume con naturalidad y destaca que no todo ha correspondido a la realidad. "La verdad, o lo que sucede, muchas veces no está contada de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar [...] Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista y que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra", ha indicado el creador de la Kings League.

Para hacer frente a esta situación, Piqué tiene claro que la fórmula es rodearse de sus más íntimos. "Siempre he creído que lo mejor es estar rodeada de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen y saben cómo eres y lo que haces. Eso te da mucha tranquilidad", ha relatado el exjugador. Cabe recordar que siempre ha estado muy unido a sus padres, el abogado Joan Piqué y la doctora Montserrat Bernabéu, y a su hermano Marc, quien trabaja en una de las empresas de Gerard.

© GTRES

"Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado. El hecho de podre jugar en el club de mi vida, que es el Barça, durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, tener unos amigos que conservo desde el colegio, que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio... Veremos qué me depara el futuro, pero a disfrutar de la vida, que esto dura dos días", ha asegurado Piqué, que recientemente hizo una escapada con Clara Chía a los Emiratos Árabes, donde se reencontró con numerosos excompañeros.

© @3gerardpique © @3gerardpique

La vida de Shakira lejos de España

Para Shakira, la música ha sido su terapia para superar la ruptura del proyecto familiar que había creado con Piqué y a través de sus canciones ha puesto nombre a los sentimientos que la invadían. La ganadora de tres Grammy no deja de encadenar éxito, el último gracias a Soltera, tema que acaba de lanzar y que comparte con otras estrellas como Anitta, Lele Pons y Danna Paola. Su profesión le ha dado la oportunidad de transformar su dolor y ha puesto en su camino a sus compañeros como Alejandro Sanz, Chris Martin y Juan Luis Guerra, cuyo papel ha sido clave para recuperarse. "Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no sentirme sola", decía en ELLE.