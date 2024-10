Quién es quién en el increíble fiestón de solteras que ha organizado Shakira

El último single de Shakira, Soltera, es una auténtica fiesta, delante y detrás de las cámaras. Si en el vídeoclip la intérprete se rodeó de un grupo de amigas y compañeras de profesión para traducir en imágenes la energía del tema, en la vida real hizo exactamente lo mismo. La artista colombiana ha celebrado por todo lo alto el estreno de esta melodía en la que hace una oda a esta nueva etapa ilusionante de su vida.

La cita fue en casa de Lele Pons, a la que llegó Shakira en un coche violeta cargada de pizzas y una botella de tequila. La sobrina de Chayanne tiró la casa por la ventana: globos decorando la entrada, frases que sacó del tema, diademas personalizadas, una piñata y ¡hasta un toro mecánico! No faltó detalle en una reunión que se celebró por supuesto entre amigas. Tan agradecida estaba la intérprete que le llevó a Lele un regalo: una mochila de Dolcce&Gabanna que se colgó inmediatamente a la espalda (según ella no se la ha quitado). Al resto les regaló un colgante con forma de "loba", guiño a una de sus canciones más míticas que se titula así.

© belinda

© greeicy

A esta “Soltera’s House Party”, así la ha definido Shakira, se unieron nombres como el de las cantantes Danna Paola, que definió al grupo como “las lobas”; Belinda, Greeicy, que aseguró que se lo habían pasado “sabroso”, Fariana, que se confesó encantada de conocer a Shakira, y la cantautora mexicana Kenia Os. También se sumó a ellas la nicaragüense Sheynnis Palacios, la actual Miss Universo, que invitó a la artista a probar las olas en las playas de San Juan del Sur (es bien sabido que a Shakira le encanta practicar surf), la modelo Karolina Kurkova y la creadora de contenido y productora Eliane Gallero.

© shakira

© shakira

Energía positiva, muchas risas y un rato agradable entre amigas es precisamente el espíritu de la canción y quedó reflejado en numerosas fotos y vídeos. Uno de los divertidos detalles que contó la homenajeada es que fueron Belinda y ella quienes más pizza comieron durante la cena. "Belinda y yo no hemos parado de comer... Somos la únicas que no paramos de comer", dijo entre risas. Recibió el cómico reproche de la intérprete de Bienvenidos a Edén por no comerse los bordes de la pizza, lo que provocó una carcajada general.

© shakira

© shakira

Se rodeó así de importantes nombres de la música latina pues el éxito de Danna, Belinda y Greeicy es de sobra conocido. Greeicy iba a participar en principio, igual que Danna, en el vídeoclip de Soltera pero no pudo por compromisos personales ya que el día de la grabación tenía que cuidar a su hijo. Fariana es una actriz y cantante colombiana que ha logrado colocar siete canciones en la lista Billboard en Estados Unidos y dos nominaciones a los Grammy Latinos. No conocía a Shakira, como se desprende de sus palabras así que fue Lele Pons quien le regaló el encuentro. Kenia Os es una cantante y compositora mexicana que comenzó creando videoblogs en YouTube y después se lanzó a los escenarios (ha estrenado ya tres discos, el último en 2024 titulado Pink Aura).

© shakira

© sheynnispalacios_of

Eliane Gallero es una productora y creadora de contenido venezolana que en los últimos cuatro años ha cubierto la alfombra roja de los Latin Grammys y además conduce el podcast Pensándolo Bien, Pensábamos Mal. La relación de Shakira con todas es, además de profesional, de amistad como demuestran las imágenes. La modelo Karolina Kurkova ha aparecido también en el vídeo de la intérprete colombiana, una sorpresa para los seguidores de la cantante que no esperaban ver a la top.

© shakira

© belinda

Soltera llega después del álbum Las mujeres ya no lloran, que la artista colombiana compuso como una catarsis de su situación personal. Un momento de fragilidad y empoderamiento que le sirvió para dar forma a temas que presentará en su próxima gira mundial. “Estaba en carne viva, estaba lidiando con muchas cosas, estaba escribiendo, me sentía con un cuchillo entre los dientes. Tú sabes, estaba recogiendo los pedazos de mí misma del suelo, estaba tratando de reconstruirme y la música fue el pegamento…”, dijo sobre este trabajo. Esta nueva canción llega como una evolución, un salto adelante de la colombiana que está dispuesta a exprimir al máximo esta nueva fase de su vida. Esta fiesta ha sido solo el primer paso pues lo mejor lo reserva para la gira.

© shakira

© Danna

Shakira está viviendo una nueva etapa de su vida centrada en su familia, sus amigas y su música. Además, la artista está batiendo récords a nivel internacional e, incluso, ha agotado las entradas de los 13 conciertos que componen su gira mundial, Las mujeres ya no lloran.