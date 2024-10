Shakira cantará en su tierra natal tras 19 años en el marco de su gira latinoamericana

Shakira regresa a los escenarios con las canciones de Las mujeres no lloran en la primera gira mundial que ha planeado en los últimos 6 años. Si en el mes de abril anunciaba las fechas de sus conciertos en Estados Unidos, ahora acaba de fijar los días para sus citas en Latinoamérica, que la espera con los brazos abiertos. La expectación es máxima pues en 2025 viajará a países en los que no ha estado antes y también recalará en su tierra natal, Colombia.

Las canciones de Las mujeres no lloran subirán a los escenarios de México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Estos últimos países son sin duda fechas muy esperadas pues en Perú no recaló en su última gira y en Colombia cantará en Barranquilla, su ciudad natal. Hace 19 años que la artista no canta allí, un lugar que sí ha visitado en numerosas ocasiones pues es donde se concentran muchos de los proyectos de su fundación Pies descalzos. La artista ha construido 19 colegios en las zonas más deprimidas de Colombia, aunque su labor no ha terminado todavía, pues siempre asegura que “queda mucho por hacer”.

Ahora quienes tanto la quieren por la excelente labor que hace en su tierra tendrán la oportunidad de corear temas como Soltera, el single que acaba de lanzar, Puntería o Te felicito. La gira, según la promotora, promueve un mensaje de empoderamiento y fortaleza, muy presente en sus canciones, que es el que la colombiana busca transmitir a las nuevas generaciones de fans que nunca han tenido la oportunidad de verla en directo.

El tour anuncia una nueva producción, con muchos medios tecnológicos y una experiencia visual y musical inolvidable. Shakira busca crear un espacio donde sus fans podrán compartir con ella el poder del renacimiento personal, “un diamante que se forma bajo presión y emerge más fuerte frente a las adversidades” como detalla la promotora.

Las fechas que ha anunciado la colombiana para 2025:

11 febrero Brasil - Río de Janeiro en el Estadio Nilton Santos

13 febrero Brasil - São Paulo en el Estadio MorumBIS

16 febrero Perú - Lima en el Estadio Nacional

21 febrero Colombia - Barranquilla en el Estadio Metropolitano

23 febrero Colombia - Medellín En el Estadio Atanasio Girardot

26 febrero Colombia - Bogotá en el Estadio El Campín

2 marzo Chile - Santiago en el Estadio Nacional

7 marzo Argentina - Buenos Aires en el Campo Argentino de Polo

12 marzo México - Monterrey en el Estadio BBVA

16 marzo México - Guadalajara en el Estadio Akron

19 marzo México - México City en el Estadio GNP Seguros

A mediados de abril, Shakira compartía las primeras citas de una gira mundial, que arranca en Palm Desert, California, el 2 de noviembre. Le siguen ciudades como Phoenix (7 de noviembre), Los Ángeles (09 de noviembre), San Antonio (16 de noviembre) y Dallas (17 de noviembre). El 20 de noviembre regresará a casa, Miami, y continuará por ciudades como Charlotte y Washington antes de poner rumbo en territorio canadiense, pues pasará por Toronto el 30 de noviembre. También estará en Brooklyn (5 de diciembre), Boston (8 de diciembre), Montreal (10 de diciembre) y Chicago (14 de diciembre), para cerrar el año con un show en Detroit el 15 de diciembre.

La última vez que Shakira salió de gira por distintos continentes fue hace 6 años con El Dorado World Tour, su undécimo álbum de estudio, un viaje que arrancó en junio de 2018 en Hamburgo (Alemania) y terminó en Bogotá (Colombia). La anterior la había llevado a cabo entre 2010 y 2011 con Sale el Sol World Tour.