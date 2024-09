Shakira da una pista sobre su vida personal en su nuevo single

Su vida y situación personal vuelven a ser inspiración para Shakira en el último single que verá la luz de manera oficial esta misma semana y del que ya se conoce la letra. En la canción titulada Soltera, la artista colombiana pone de nuevo en juego los ritmos latinos con los que llena las pistas de baile y deja en el aire una posible colaboración que tiene a los fans muy emocionados. Como ya hizo en los temas que componen Las mujeres no lloran, en las letras de Soltera se han visto referencias a su momento vital, que, como ella ha dicho en muchas ocasiones, afronta con positividad.

© shakira

“Cambié de amigos porque los que estaban / Solo hablaban de él / A las malas me tocó aprender / Que no tengo nada que perder", entona en la primera estrofa, una referencia que se ha visto como dirigida a la etapa que siguió a su separación de Piqué. En el vídeo que compartió la artista para promocionar el single, que se estrena de manera oficial el próximo 25 de septiembre, se adivina además otra parte de la letra, en la que asegura que está disfrutando de su soltería.

“Al amor le cogí fobia, nadie va a decirme como me debo comportar, pueden opinar, pero yo tengo derecho a portarme mal para pasarla bien, se pasa rico soltera” canta. Aunque han sido varios los nombres con quienes se la ha relacionado en los últimos meses, la artista no ha confirmado si tiene una nueva pareja. Esta canción llega unos seis meses después del estreno de Las mujeres no lloran, disco con el que la artista arrasó en las listas y que fue para ella una catarsis personal tras su separación de Piqué.

© Getty Images

Se preguntan además sus incondicionales si compartirá el tema con otra artista pues en las imágenes que ha compartido como aperitivo se la puede ver junto a Anitta, Danna Paola y Lele Pons. Parece que ellas han participado en el vídeoclip que se habría grabado hace solo unos días en una discoteca. Fue durante esta filmación cuando surgieron algunas críticas hacia alguien que estaba grabando con su móvil personal tomando imágenes inadecuadas de la artista colombiana, que bailaba sobre un escenario. Esta situación la obligó a abandonar esta plataforma y continuar bailando en otro lugar.

© Getty Images

La duda es si las intérpretes, reconocidos nombres de la música latina, participan de alguna otra manera en el single o solo hacen un cameo en la grabación del vídeo, como ha insinuado Shakira. Esta aparece con ellas en la portada del tema, las cuatro brindando, una imagen que ha desatado la locura.

© Getty Images

Nueva vida en Miami

Tras separarse, Shakira abandonó Barcelona con sus dos hijos, Milan y Sasha, con quienes ha comenzado una nueva vida en Miami. Su foco está puesto ahora en ellos y en la música, a la que ha regresado por todo lo alto después de siete años sin lanzar nuevo disco. En recientes declaraciones a la revista Rolling Stones, aseguró que no estaba centrada en rehacer su vida sentimental, aunque no cerraba la puerta al amor. “Qué te puedo decir, me gustan los hombres. Ese es el problema” confesaba la artista. “No deberían gustarme después de todo lo que me ha pasado” dijo haciendo referencia a su dolorosa ruptura con Piqué.

Desde que se mudó a los Estados Unidos, la cantante ha sido relacionada con muchos nombres famosos... incluidos Jimmy Butler, Lucien Laviscount, e incluso Tom Cruise, aunque ninguno de estos supuestos romances han llegado a confirmarse.