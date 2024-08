La cariñosa felicitación de cumpleaños de Shakira a su querido amigo Carlos Vives

Por todos es bien sabido el lazo tan fuerte de amistad que tienen Shakira y Carlos Vives. El intérprete es uno de los amigos más cercanos de la colombiana y juntos han creado grandes temas como La bicicleta y más allá de eso, él ha sido uno de sus grandes pilares luego de su separación con Gerard Piqué, por allá del 2022. Con motivo del cumpleaños del cantante de La gota fría, 'Shaki' le dedicó una cálida felicitación, a propósito de su cumpleaños 63.

© JOSE TORRES/AFP via Getty Images Shakira y Carlos Vives grabando el video de 'La bicicleta' en Puerto Velero, Barranquilla

A través de Instagram stories, la originaria de Barranquilla le dedicó una cariñosa felicitación a su paisano, con el que comparte una amistad desde hace tiempo, la cual está basada en el cariño y el respeto mutuo. "Feliz cumpleaños, amigo mío. @carlosvives Sigue iluminando el mundo con tu talento y carisma".

© @shakira Shakira y Carlos Vives

"Gracias querida 'Shaki', mucha vida para seguir compartiendo momentos lindos juntos. Te quiero mucho", escribió el originario de Santa Marta en respuesta a la cálida felicitación de su amiga y colega.

Grandes amigos sobre el escenario

En más de una ocasión, la cantante se ha expresado acerca del gran apoyo que ha sido Carlos Vives a lo largo de su vida, sobre todo en los últimos dos años, en los que vivió su mediática separación con el padre de sus hijos, además de atravesar por una mudanza que la llevó de Barcelona a Miami. En noviembre pasado, durante un show del cantante en el Kaseya Center en Miami, 'Shaki' lo sorprendió en el escenario y le dirigió unas palabras, en las que habló de ese refugio que fue para ella en sus días más duros. “Ha estado en los momentos más difíciles de mi vida”. Sincera, continuó: “Siempre me ha llamado para preguntarme cómo estaba, cuando me separé, todos los días: ‘¿Cómo estás?’”.

Justo cuando Carlos Vives entonaba La bicicleta, Shakira subió al escenario y los amigos se fundieron en un tremendo abrazo, dejando a la vista de los miles de asistentes la bonita amistad que los une.

Shakira sorprendió así a Carlos Vives View post on Instagram

Además de ser incondicionales sobre el escenario, Vives ha demostrado ser todo un caballero con su querida amiga, pues ante los insistentes cuestionamientos sobre la situación sentimental de Shakira, meses después de su separación, el cantante se mantuvo al margen, eso sí, demostrando su apoyo. “Me llamó mucho la atención que cuando ella se separa de Piqué, me di cuenta de que para la gente ya no es importante el matrimonio. En Europa me di cuenta y digo: ‘Ustedes no valoran el matrimonio'”, afirmó Vives en una charla con la cadena de radio colombiana Bésame, a finales del año pasado. “Para una mujer colombiana, para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado”, aseguró el cantante.

© Robert Marquardt Carlos Vives y Shakira en Los 40 Music Awards 2016

“No es que ella está herida porque sí”, agregó Carlos. “Pero es que me di cuenta de eso (de que estamos) en una sociedad en la que uno se casa y (el matrimonio) es una cosa desechable”, reflexionó el cantante. Si bien su amiga y colega nunca pasó por el altar con Piqué, estuvieron juntos por más de una década y formaron una familia junto sus dos hijos, Milan y Sasha.