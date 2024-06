Shakira celebra el cumpleaños 28 de su 'nueva amiga', Lele Pons, con una charla llena de risas

Desde las primeras horas del día, los fans de Lele Pons se tomaron un momento para enviarle los mejores deseos y mensajes felicitándola por su cumpleaños 28. El día continuó con la buena nueva de su participación como host de Premios Juventud, y conforme pasaban las horas más sorpresas se sumaban para celebrar a la venezolana. Entre ellas una felicitación de su nueva BFF, Shakira, con quien protagonizó un video haciéndose las uñas mientras le revelaba que, algunos años atrás, tuvo un cumpleaños con temática de la cantante.

"¡Feliz cumpleaños a mi nueva amiga que tanto me hace reír!", escribió Shakira junto al video que juntas grabaron en abril pasado, durante una sesión de manicure y pedicure que demuestra que cuando dos menes creativas se juntas, el resultado no es menos que increíble.

Entre los varios temas que tocaron en sólo minutos, Lele le contó que a los 21 años, en su fiesta, "Todo el mundo se puso la foto tuya, de tu concierto y le pusieron mi cara en tu cuerpo". Un lindo detalle de Lele como fan que hizo sonreír a Shakira.

Para Lele esta charla de chicas fue un sueño hecho realidad, pues desde pequeña es fan de la colombiana, incluso llegó a asistir a sus conciertos para disfrutar de sus temas más icónicos. Pero fue en 2021 cuando, gracias a su propio talento y la fama que ha conseguido a base de ello, logró convivir con su estrella favorita de manera más personal en uno de sus shows.

Un detalle que se volverá a repetir, pues en noviembre próximo Lele asistirá al concierto que 'Shak' dará en Miami como parte del Las Mujeres ya No Lloran World Tour, en donde espera cantar a todo pulmón Nassar. El tema, que es el favorito de Lele, no sólo forma parte del reciente disco de Shakira, sino que también es el que más le gusta a Milan, el primogénito de la intérprete de Copa Vacía.

Lele hizo realidad el sueño de muchos fans de Shakira, y pudo conversaron ella sobre sus canciones favoritas, lo que representan y lo que le recuerdan o inspiran. Tanto que hasta hablaron de cómo ahora "le toca a los hombres llorar", incluyendo a Guaynaa, el marido de Lele. Además, la sobrina de Chayanne reveló que aquel característico movimiento de su pecho fue inspirado precisamente en los bailes de Shakira.

Por supuesto, para Shakira el trabajo de Lele no ha pasado desapercibido, y conoce bien aquel momento en el que bailó uno de sus temas en Dancing with the Stars. "Me encantó lo que te pusiste. Me lo voy a copiar para mis conciertos", aseguró, provocando aún más emoción en la hoy cumpleañera.

El sexy posado de Lele Pons por sus 28 años

Lele Pons no dejó que su cumpleaños pasara este año sin celebración, por lo que organizó una pool party en la que, además de lucir cuerpazo en bikini, recreó un lindo momento de su infancia al soplar la velita de su pastel. La influencer compartió una selfie en la que se aprecia el resultado de su esfuerzo en el gimnasio y a la hora de llevar una vida sana; y lo hizo con un mini cupcake en mano soplando una velita por esta nueva vuelta al sol.

Además de lucir su figura en la piscina mientras disfrutaba de su día, Lele selló su publicación con un lindo recuerdo de hace algunos ayeres, cuando entre familia también apagaba la velita en un cupcake, soñando en grande sin imaginar todo lo bueno que la vida tenía preparado para ella.