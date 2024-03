Lele Pons comparte orgullosa que ha dejado atrás un mal hábito de su infancia

Lele Pons siempre ha sido muy abierta al contar los problemas personales que ha atravesado a raíz de su ansiedad. Más allá de los divertidos clips con los que se ganó el cariño de la gente, la influencer y cantante suele sincerarse con sus seguidores sobre los días buenos y no tan buenos que experimenta; y esta semana, con fotos verdaderamente impactantes, reveló que por fin ha dejado atrás un mal hábito.

“Después de 25 años de morderme las uñas debido a la ansiedad y el TOC, ¡finalmente lo dejé!”, escribió feliz por este cambio que, aunque muchos señalaría como algo que se deja y ya, en realidad es más complicado de lo que parece. “Quienes tienen este mal hábito saben lo difícil que es dejarlo”, expresó empática con sus followers.

Siempre pensando en ayudar a alguien a través de su propia experiencia, la esposa de Guaynáa alentó a quienes se identifican a tratar este comportamiento desde el fondo. “Esperemos que esta publicación anime a aquellos que están luchando con este hábito a dejarlo y no sentirse tan solos”, dijo, mostrando fotos de cuando era una niña y no paraba de morderse la uñas en público.

Orgullosa de su logro, Lele contó que, aunque no tiene mucho tiempo de haberse dejado de morder la uñas, está feliz con los resultados. “Han pasado dos meses y hasta ahora no he superado mi objetivo 😊 si cuidas tu salud mental y haces de tu salud mental una prioridad para superarte, superarás muchos obstáculos 🙏🏼❤️”, agregó bastante optimista.

Las batallas personales de Lele Pons

Desde hace tiempo, Lele reveló que padece cuatro trastornos mentales con los que lidia día a día, y que ha ido superando de a poco, pero seguro. En su documental de YouTube, The Secret Life of Lele Pons, sus fans fueron testigos de cómo acudía a terapia para tratar el Trastorno obsesivo compulsivo (TOC), el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, el Síndrome de Tourette; así como la depresión y ansiedad.

“Mostrarme al mundo como una persona que batalla con enfermedades mentales da miedo, pero nunca va a ser algo de lo que me sienta avergonzada”, contó. Y es que, con el fin de ayudar a más personas a superar esos problemas de conducta, la influencer no ha dejado de compartir sus logros y batallas.

