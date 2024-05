Milan, el hijo mayor de Shakira, demuestra su talento como todo un ‘rockstar’ en la batería

Shakira no podría estar más orgullosa de los logros de sus hijos y de lo bien que se han adaptado a su nueva vida en Miami. A más de un año de haber llegado a su nuevo hogar, Milan y Sasha, de 11 y nueve años, respectivamente, acuden al colegio donde ya han hecho amiguitos, además de que como actividad extracurricular asisten a la academia de formación musical Let it Be!, donde han demostrado su talento y su pasión por la música; una herencia directa de su madre. Como parte del recital anual de fin de cursos, Sasha probó su talento al interpretar Manos de tijera de Camilo y tocar el teclado, mientras que Milan, tocó la batería junto a LiB! Band.

©GettyImages



Milan y Sasha con Shakira en los Latin GRAMMY del año pasado

Milan junto con otros de sus cuatro compañeros se presentaron en el recital anual de la prestigiosa academia e interpretaron Are you gonna go my way de Lenny Kravitz. En las redes sociales de la escuela se compartió el video de la actuación de los chicos, en el que se mostró a Milan como un rockero: con un look all in black, con un gran colgante de una cruz y los ojos delineados en negro.

“Momento de orgullo: ¡Noche estelar! 🌟 ¡Mira a la increíble LiB! Band tocando el escenario en nuestro recital anual de fin de año! 🎶🔥 ¿Quieres ser parte de este increíble viaje? ¡Únete a nosotros y muestra tu talento!”, se lee junto a la descripción del video, el cual acumula miles de ‘me gusta’ y decenas de comentarios, algunos por parte de los fans de Shakira quienes lograron identificar a Milan.

“Qué talento natural tan brutal el de Milan, imparables esos niños de Shakira”, “Eso Milan”, “Shakira llévatelos de gira”, “Todos estamos como mamá orgullosas, viendo el mini Shak, igualito a la mamá”, “Todo un rockstar”, “Por fin el hijo de una celebridad con talento real”, fueron solo algunos de los comentarios por parte de los fanáticos de la colombiana, quienes quedaron fascinados con el talento del chico de 11 años.

©@shakira



Shakira con Milan y Sasha

Milan y Sasha también facturan

Además de tener una formación musical, los hijos de Shakira ya facturan como su mamá. Los niños participaron en el tema Acróstico de la cantante, el cual está incluido en su disco Las Mujeres Ya No Lloran. A su paso por el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon, la intérprete de temas como Ojos así compartió que sus hijos le pidieron ser parte de su más reciente producción. “Escribí una canción para ellos llamada Acróstico y, ya sabes, ellos a veces pasan por el estudio y fueron a visitarme cuando estaba grabando esta canción. Escucharon la canción, sabían que era para ellos y empezaron a cantar frente al micrófono y sonaron tan bien”, agregó.

Los chicos no solo participaron en el tema, sino que también aparecieron en el video musical del mismo, y ahora están ansiosos por saber de sus ganancias. “Me dijeron: ‘Mamá, queremos estar en el álbum … Y ahora están preguntando por las regalías”.

En ese sentido, Shakira le ha dejado claro a los niños que tienen que aprender el valor de ganarse las cosas. “Cada uno tiene su ‘puerquito’ y están ahorrando porque quieren comprar un carro cuando sean grandes, porque yo les dije: ‘No les voy a comprar un carro o un teléfono, u otra cosa. Si ustedes lo quieren, van a tener que ganárselo’”, concluyó.