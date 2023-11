La reacción de Shakira al ver a Lele Pons imitando sus movimientos de baile

Desde que inició su participación en el reality Dancing With The Stars (ABC) hace algunas semanas, Lele Pons ha demostrado que no hay nada como el sabor latino. La cantante de origen venezolano se ha entregado por completo tanto en los ensayos como en las presentaciones, de hecho, antes de que arrancara la temporada mostró los cambios físicos que resultaron de los arduos entrenamientos. En la más reciente emisión, la también influencer tuvo la oportunidad de homenajear a una de sus ídolos: Shakira. Lo que quizás no esperaba, es que la colombiana reaccionaría al verla imitar sus movimientos de baile.

El pasado 7 de noviembre, Lele se presentó en el famoso reality show junto a su compañero Brandon Armstrong con un increíble número inspirado en la famosa cantante colombiana. La intérprete de Se Te Nota sorprendió al público con sus movimientos de cadera bajo el ritmo de Whenever Wherever, uno de los mayores éxitos de Shakira. Vestida con conjunto brillante de top y minifalda con flecos, la venezolana causó sensación. “¡Estamos muy orgullosos de ti mi amor! Lo hiciste genial”, comentó Guaynaa, esposo de Lele en la publicación que ella hizo para mostrar un fragmento de su baile.

Horas antes de su presentación, Lele ya había adelantado a sus seguidores en Instagram sobre el número que tenía preparado. “¡¡Esta noche bailaré a Shakira!! ¡¡¡Mi ídolo!!!”, escribió en su publicación, compartiendo algunas fotos de los ensayos, así como un posado junto a la cantante. “¡¡Este baile significa mucho para mí @dancingwiththestars!!”, agregó en su mensaje, invitando a su vez a sus fans a votar por ella.

Lele en los ensayos con Brandon Armstrong.

Los seguidores de Lele reaccionaron enviándole mensajes de apoyo y deseándole lo mejor para su presentación. Lo que probablemente no esperaba es que su publicaión llegaría hasta la misma ‘Shaki’. La intérprete de Monotonía reaccionó al post colocando varios emojis: un corazón, un fuego y unas manos aplaudiendo.

Pese a que no fue la mejor calificada entre los concursantes, Lele se mostró más que satisfecha cuando se dio cuenta de que Shakira había reaccionado a su publicación y le había expresado su apoyo. “¡Oh, Dios mío! Comentó mi post sobre ella. ¡Estoy llorando! He ganado”, escribió en sus historias al compartir una captura de pantalla en la que se veía la reacción de la colombiana.

Lele se declaró fan de Shakira.

Shakira estará en los Latin GRAMMY 2023

La Academia Latina de la Grabación ha anunciado los nombres de más artistas que participarán en la entrega número 24 de los Latin GRAMMY, la cual se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre en Sevilla (Andalucía), España. Entre ellos se encuentra el de Shakira, quien tiene siete nominaciones, entre ellas Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Canción Pop y Mejor Canción Urbana.

