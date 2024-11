Las pistas que confirmaban la relación entre Sandra Garal y el deportista Ale Galán

Han pasado cinco meses desde que conocimos la separación de Sandra Garal y Marco Asensio, después de que el futbolista emitiera un comunicado — el pasado 11 de junio — anunciando su ruptura: "Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio". Desde entonces, la arquitecta ha continuado con su día a día, apoyándose en sus seres queridos y enfocándose en sus nuevos proyectos. Ahora, "centrada en ella misma", ha indicado que ha comenzado una nueva etapa junto al deportista, Ale Galán.

© ssandragaral

Hace unos meses comenzaron las primeras pistas sobre una posible relación entre la arquitecta y el jugador de pádel, quien finalizó su relación con Andrea Duro el pasado mes de abril. Ahora, Sandra Garal y Ale Galán están manteniendo una relación y disfrutando de su compañía mutua. De hecho, la pareja está pasando una estancia romántica en Dubái. En las imágenes que ha publicado el periodista, Javi de Hoyos, se les puede ver disfrutando de una cena en el restaurante de alta cocina, Tatel. Un lugar único y muy exclusivo en el que aparte de degustar sus diferentes platos, se puede disfrutar de las increíbles vistas a los increíbles rascacielos de la ciudad de los Emiratos Árabes.



© alegalan96 © ssandragaral

Las pistas sobre su relación

Los rumores sobre un posible romance entre Sandra y Ale comenzaron a sonar después de unos mensajes que intercambiaron a través de sus redes sociales. A esto se sumó, que Sandra Garal acudió a la competición de la Premier Pádel celebrada en el Wizink Center de Madrid, el pasado sábado, 7 de septiembre. La arquitecta disfrutó de una jornada deportiva, sentada en las gradas del espacio multiusos, en la que Ale Galán se disputaba la semifinal junto a su compañero Federico Chingotto contra Juanlu Esbrí y Lucas Bergamini. Además, ella misma compartió este momento en sus perfiles públicos junto a un grupo de amigos.

© alegalan96

Pero eso no fue todo, porque al día siguiente repitió y quiso mostrar su apoyo al jugador de pádel. En esta ocasión, Sandra no compartió nada públicamente, pero fueron las cámaras de televisión quienes la captaron en las gradas mientras se retransmitía en directo el partido a través de Movistar Plus. En ese momento, Sandra quiso zanjar el tema sobre una posible relación entre ellos y afirmó con total tranquilidad: "En ningún momento le he faltado el respeto ni la lealtad a mi ya expareja y en ninguno de los casos este es el motivo de los meses de separación y la definitiva ruptura", tras recibir algunos desagradables comentarios.

© ssandragaral

¿Quién es Ale Galán?

El pádel, a día de hoy, es uno de los deportes más de moda tanto a nivel nacional como internacional, y Ale, nacido en Madrid en 1996, es uno de los mejores jugadores de España y uno de los favoritos en los torneos más importantes. Empezó a dar clases siendo solo un niño y, desde que comenzó a dominarlo, ha ganado numerosos títulos a lo largo de su carrera, incluyendo varios campeonatos de España y títulos internacionales en torneos de la World Padel Tour (WPT). Desde 2020, tiene como pareja a Juan Lebrón, conocido como "El Lobo", y juntos, han conseguido ser los números uno, llevándose numerosos títulos a sus espaldas, como el Open y el Máster del circuito World Padel Tour, el Estrella Damm Barcelona Master, el Cervezas Victoria Marbella Master, el Cascais Padel Master y el Estrella Damm Madrid Masters Final, entre otros.

© alegalan96

Tras conocerse la noticia de su separación con el futbolista, con quien se dio el 'sí, quiero' en el 7 de julio en la Fortaleza de Albercutx de la localidad de Pollença (Mallorca), confesó que "no puedo mentir, tengo el corazón roto, pero no cambiaría nada porque no sería la mujer que soy a día de hoy". Después de unos meses en los que se ha cuidado, mimado y ha trabajado en reconstruirse, la arquitecta ha recuperado la sonrisa y está disfrutando de las nuevas oportunidades que le está brindando la vida.

Centrada en sus proyectos

Tal y como nos contó a ¡HOLA!, está viviendo una época llena de cambios pero volcada en su trabajo: "Tengo mi estudio de arquitectura. Gracias a Dios, nunca he dejado de trabajar. Por eso, puedo estar feliz y tranquila. Obviamente, sí dejé algunas cosas de mi vida al irme de Madrid, aunque pudiera trabajar a distancia. Siempre he tenido presente que quería ser independiente y, en un momento de estos, se agradece. Ahora, a centrarme en mí, que es muy bonito. Estoy ilusionada con eso".

© ssandragaral

También nos confesó lo agradecida que está a sus seres queridos, que nunca la han dejado sola: “Gracias a Dios, siempre han estado ahí. Ahora, mucho más. Mis amigas han estado conmigo a muerte. Vosotros os habéis enterado ahora de la noticia, pero esto ya venía de hace un tiempo y mis amigas han sido no de diez, sino de veinte. Me he dado cuenta de toda la gente que tengo a mi alrededor y me quiere. Eso ha sido precioso y es con lo que me quedo”.