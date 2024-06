Marco Asensio confirma su separación de Sandra Garal: 'Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial'

Mucho se ha especulado en las últimas semanas con la ruptura de Marco Asensio y Sandra Garal. No ha pasado desapercibido el hecho de que no compartan imágenes juntos desde navidades, que no se sigan en redes sociales y la ausencia de la arquitecta en la final de la Copa de Francia que levantó el jugador con su equipo, el PSG. Ante los comentarios, los protagonistas habían optado por el silencio. Hasta ahora, cuando el deportista ha confirmado que su historia de amor ha llegado a su fin después de cinco años de relación y a punto de celebrar su primer aniversario de boda.

"Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida", ha dicho Asensio, dejando claro de esta manera que prevalece el cariño entre ambos, aunque ahora las circunstancias sean muy diferentes.

A pesar de que siempre ha querido mantener su vida privada al margen de la popularidad que conlleva su trabajo, en esta ocasión Marco Asensio ha optado por hablar públicamente de su situación personal "para evitar especulaciones, noticias falsas o medias verdades". El delantero tiene por delante una etapa de descanso que espera vivir "con la máxima tranquilidad". Con toda seguridad, contará con el incondicional apoyo de su padre y su hermano Igor, con el que tiene una gran complicidad. También tiene muy buenos amigos en el mundo del deporte que podrán apoyarle en este momento de cambios.

La noticia de la ruptura llega tres semanas antes del que sería el primer aniversario de boda de la pareja. El 7 de julio contrajeron matrimonio en la Fortaleza de Albercutx de la localidad de Pollença (Mallorca), un enlace que fue el primer paso de un cambio de vida ya que coincidió con el fichaje de Asensio por el PSG. Tras su luna de miel llegó la mudanza desde Madrid a París, donde el jugador tiene previsto estar hasta 2026. Por su parte, Sandra es la fundadora de Saint Studio y está ilusionada con seguir creciendo profesionalmente en el mundo de la arquitectura y el diseño de interiores.