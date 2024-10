Sandra Garal habla sobre la infidelidad y el amor propio cuatro meses después de romper con Marco Asensio: 'No puedo mentir, tengo el corazón roto'

Han pasado más de cuatro meses desde que conocimos la separación de Sandra Garal y Marco Asensio. Desde entonces, la arquitecta ha continuado con su día a día, apoyándose en sus seres queridos y enfocándose en sus nuevos proyectos. Ha sido también un proceso de reflexión y de autoconocimiento, de saber qué es lo que quiere hacer con su vida y darse cuenta de errores que no quiere volver a cometer.

Un corazón roto

Así lo ha confesado ella misma en una ronda de preguntas y respuestas que ha hecho con sus fans. Sandra se ha mostrado a corazón abierto, contestando a todo con mucha sinceridad. Lo primero ha sido contar cómo se encuentra, asegurando que está "feliz y agradecida". "No puedo mentir y obviamente tengo el corazón roto", ha confesado. Pese a todo, tiene claro que "no cambiaría nada". "Si algo hubiese sido diferente, no sería la mujer que soy a día de hoy y, por eso, estoy enormemente agradecida".

Garal ha contado, además, que su corazón se está "reconstruyendo con un amor gigante que jamás pude imaginar", aunque no ha querido dar más detalles al respecto.

Su postura sobre la infidelidad

Muchas de las preguntas tenían que ver con el tema de la infidelidad y Sandra se ha mostrado tajante. "¿Perdonarías una infidelidad?", ha planteado uno de sus seguidores, a lo que ella ha respondido contundentemente: "He intentado perdonarlas pero no he podido. A día de hoy, sin duda, no permitiría ninguna infidelidad y ni intentaría perdonarlas". Al preguntarle cuáles son sus imprescindibles en una relación, ella lo tiene claro: "comunicación, confianza, lealtad y respeto = amor".

Como consejo para las chicas que tienen el corazón roto, Sandra defiende que: "Las mujeres somos increíbles y demasiado valiosas para dejar que alguien nos falte el respeto o nos haga daño y seguir ahí. Alguien que te quiere nunca te va a hacer daño, nunca va a hacer nada para romperte el corazón y, si lo hiciese, haría todo los posible para repararlo. Y ahí depende de cada uno que pueda solucionarse o no. Mientras te quedas donde no es, te cierras a todas las cosas bonitas que te mereces".

¿Nueva oportunidad al amor?

En referencia a su matrimonio fallido con Marco Asensio, otro seguidor ha querido saber si volvería a tener una relación con un futbolista o alguien conocido. "Con quien tenga una relación para mí será persona antes que su profesión, como siempre ha sido", ha explicado.

Eso sí, después de todo lo que ha aprendido durante este último tiempo, cree que haría las cosas de manera diferente. "Mi pensamiento a día de hoy es que si tengo una relación personal no creo que la exponga en redes sociales", confiesa. "Es bastante doloroso que alguien opine a la ligera sobre tu vida y digan cosas falsas, entonces lo interpreto como una manera de protegerlo", ha concluido.