Hablamos con Sandra Garal tras separarse: 'A veces, las crisis no se superan'

El martes 11 de junio, dos días después de que surgieran los primeros rumores de crisis, Marco Asensio anunció su separación de Sandra Garal, con quien se casó el 7 de julio del año pasado. “Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, hemos decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a nuestro matrimonio”, manifestó el futbolista del Paris Saint-Germain, que jugó siete temporadas en el Real Madrid.

“Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo que he vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida”, añadió Marco en un comunicado difundido en su redes. Se trata de una noticia muy inesperada.

Hace solo unas semanas, durante su asistencia a los Premios Laureus, celebrados el 24 de abril en Madrid, Sandra nos aseguraba que todo iba bien en su matrimonio. Tras el anuncio de su separación, ¡HOLA! ha querido contactar con ella para saber cómo se encuentra: “Estoy bien. Ahora lo que quiero es estar tranquila”, nos confiesa la arquitecta, que prefiere no entrar en los motivos que han propiciado este desenlace. “Las parejas tienen crisis. A veces, se superan, y otras, no. Así se ha dado y ya está”, nos afirma, sin querer valorar los rumores y especulaciones que siempre aparecen en toda ruptura, incluidos los de posibles terceras personas: “Ha sido una relación muy bonita. Marco ha sido una pareja y un marido espectacular. Hemos pasado momentos increíbles y le deseo lo mejor”.

Sobre estas líneas, Sandra Garal y Marco Asensio en el día de su boda. Se casaron el 7 de julio de 2023, en Mallorca, después de cinco años de noviazgo. Esa misma semana se anunció el fichaje de Marco por el Paris Saint-Germain, tras siete temporadas en el Real Madrid

Con muchos proyectos

En estos momentos, Sandra quiere estar volcada en su trabajo. “Tengo mi estudio de arquitectura. Gracias a Dios, nunca he dejado de trabajar. Por eso, puedo estar feliz y tranquila. Obviamente, sí dejé algunas cosas de mi vida al irme de Madrid, aunque pudiera trabajar a distancia. Pero, afortunadamente, las puedo retomar”, nos aclara. “Siempre he tenido presente que quería ser independiente y, en un momento de estos, se agradece. Ahora, a centrarme en mí, que es muy bonito. Estoy ilusionada con eso”, nos cuenta la arquitecta antes de añadir: “También voy a sacar una línea de maquillaje y continúo con mis contratos de “marketing”. En ese sentido, estoy supercontenta. Para adelante, que la vida es muy bonita y hay que seguir con ella”.

Por último, Sandra se muestra afortunada por el apoyo que está recibiendo por parte de su familia y amigos: “Gracias a Dios, siempre han estado ahí. Ahora, mucho más. Mis amigas han estado conmigo a muerte. Vosotros os habéis enterado ahora de la noticia, pero esto ya venía de hace un tiempo y mis amigas han sido no de diez, sino de veinte. Me he dado cuenta de toda la gente que tengo a mi alrededor y me quiere. Eso ha sido precioso y es con lo que me quedo”.