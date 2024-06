Marco Asensio y Sandra Garal, ¿en crisis antes de su primer aniversario de boda?

Marco Asensio y Sandra Garal se casaron el 7 de julio de 2023 tras cinco años juntos. La ceremonia tuvo lugar en la Fortaleza de Pollença, en Mallorca, tierra natal del futbolista, y como era de esperar, asistieron numerosas figuras del fútbol, como el exmadridista Emilio Butragueño o Jorge Mendes, el que fuera representante de Cristiano Ronaldo. "Jamás podríamos haber imaginado un día tan mágico, emocionante y de felicidad máxima. Nos hemos prometido amor eterno convirtiéndonos en marido y mujer. Quedará para siempre marcado en nuestras vidas como algo inolvidable e irrepetible", exclamó el jugador tras el 'sí, quiero'.

Los recién casados eran la viva imagen de la felicidad, sin embargo, en los últimos días han saltado todas las alarmas sobre su verdadera situación sentimental. Aunque ellos no se han pronunciado, se rumorea que podrían estar atravesando una grave crisis.

La pareja ha dejado de seguirse en redes sociales y tenemos que remontarnos a principios de año para ver una foto de los dos juntos. El motivo de su posible distanciamiento sería el fichaje de Asensio por el PSG. "Marcharse a jugar fuera le ha pasado factura a su relación, porque ella sigue viviendo en Madrid", aseguró una fuente al programa Socialité, de Telecinco. También señaló que Sandra no había estado presente en las dos últimas celebraciones del equipo de su marido. "Ella no ha estado en las celebraciones y antes no se perdía ninguna", añadió. De hecho, quien estuvo al lado de Asensio para levantar la Copa de la Liga de Francia fue su padre, Gilberto Asensio.

De momento, el matrimonio continúa con su vida ajeno totalmente a las especulaciones. Asensio estuvo hace unos días en Mónaco viendo la Fórmula 1 y Sandra viajó a Sicilia.

La arquitecta e interiorista ya ha regresado a Madrid y anoche estuvo en el Teatro Capitol escuchando a Victor Küppers en Mentes Expertas. "Tu principal recurso como persona es tu estado de ánimo", publicó en sus redes sociales tras la charla. "Cuidar de lo importante es igual a tiempo más cariño", añadió.

