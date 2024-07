Sandra Garal nos aclara cuál es su verdadera relación con Noel Bayarri, de 'Mujeres, Hombres y Viceversa'

A mediados del pasado mes de junio, Marco Asensio (28 años) hizo oficial su separación de Sandra Garal, con quién se casó el 7 de julio de 2023. Ahora, la arquitecta se encuentra disfrutando de su verano como mujer soltera. Una temporada estival que está repleta de planes, entre ellos un viaje a uno de los destinos predilectos de las estrellas: Formentera. En la popular isla balear la modelo ha coincidido con Noel Bayarri, conocido por su participación en realities shows como Mujeres, Hombres y Viceversa y Supervivientes. Un encuentro que ha hecho que se disparen los rumores sobre un posible romance estival entre ellos.

Sin embargo, tal y como la también influencer nos ha explicado, se tratan de simples habladurías y el vínculo que la une con Noel es el de una simple amistad. “Esas informaciones son falsas. Noel es amigo mío desde hace tiempo. Yo estoy soltera y cerrada completamente a conocer a alguien”. Unas palabras con las que ha zanjado cualquier tipo de polémica o especulación. Eso sí, en el mundo virtual Sandra ha confesado que no ha dejado de creer en el amor y que entre sus planes de futuro está ser madre y formar una familia.

En las páginas de la revista ¡HOLA!, Sandra también contó que en estos momentos quería centrarse por completo en sus proyectos profesionales en el mundo de la arquitectura y el diseño de interiores. “Tengo mi estudio de arquitectura. Gracias a Dios nunca he dejado de trabajar. Por eso, puedo estar feliz y tranquila”. Además, como creadora de contenido de moda y belleza, es imagen de reputadas marcas y tiene entre manos el lanzamiento de su propia firma de cosméticos. “Voy a sacar una línea de maquillaje y continúo con mis contratos de marketing”.

En esa misma entrevista, la fundadora de Saint Studio se mostró muy agradecida con sus familiares y amigos, puesto que en esta delicada etapa han sido su gran apoyo y no se han separado ni un solo instante de su lado. “Gracias a Dios siempre han estado ahí y ahora mucho más. Me he dado cuenta de toda la gente que tengo a mi alrededor y que me quiere. Eso ha sido precioso y es con lo que me quedo”.

Los caminos de Marco Asensio y Sandra Garal toman rumbos distintos

Marco Asensio fue el encargado de anunciar su divorcio a través de una carta publicada en sus redes sociales en la que aseguraba que había sido una decisión mutua y consensuada y daba las gracias a Sandra por los casi seis años que han pasado juntos - 5 como novios y casi 1 como marido y mujer. “Hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Han sido unos años maravillosos. Sandra tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial”. Ninguno de los dos protagonistas ha entrado en detalles de los motivos que han propiciado este triste desenlace.

Al igual que su exmujer, el deportista ha aprovechado la temporada estival para hacer las maletas y tomarse un tiempo para desconectar. El futbolista ha recorrido más de 13 mil kilómetros junto a su hermano mayor, Igor, para perderse en el paraíso de Bali. Después de recargas las pilas en estas vacaciones, el delantero ya se encuentra entrenando con su club, el París Saint Germain, de cara a la pretemporada que dará comienzo a principios del próximo mes de agosto.