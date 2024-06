El futbolista confirmó la separación Sandra Garal habla por primera vez de su ruptura con Marco Asensio: 'En ningún momento he faltado el respeto a mi ya expareja' Asegura que llevan meses separados después de cinco años juntos y casi uno casados

Sandra Garal ha hablado abiertamente sobre su ruptura una semana después de que Marco Asensio anunciase la separación a través de un mensaje que compartió con sus seguidores. Lo ha hecho para zanjar especulaciones y aclarar algunos puntos sobre las circunstancias que llevaron al fin de su matrimonio de manera "definitiva" después de meses separados.

"Puedo afirmar con total tranquilidad que en ningún momento le he faltado el respeto ni la lealtad a mi ya expareja y en ninguno de los casos este es el motivo de los meses de separación y de la ruptura definitiva de ambos", ha escrito en un texto en el que pide respeto en este momento complicado de su vida. No es la primera vez que comparte publicaciones desde el anuncio del futbolista, pero sí es la primera vez que se refiere directamente a ello.

Los rumores sobre un posible distanciamiento de la pareja comenzaron a sonar después de que no compartieran ninguna foto juntos desde las Navidades y dejaran de seguirse en redes sociales. A esto se suma la ausencia de la arquitecta en la final de la Copa de Francia que levantó el jugador con su equipo, el PSG. Las dudas se despejaron hace una semana cuando Asensio publicó el siguiente mensaje: "Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida".

Esta noticia llegó tres semanas antes del que sería el primer aniversario de boda de la pareja. El 7 de julio contrajeron matrimonio en la Fortaleza de Albercutx de la localidad de Pollença (Mallorca), un enlace que fue el primer paso de un cambio de vida ya que coincidió con el fichaje de Asensio por el PSG. Tras su luna de miel llegó la mudanza desde Madrid a París, donde el jugador tiene previsto estar hasta 2026. Por su parte, Sandra es la fundadora de Saint Studio y está ilusionada con seguir creciendo profesionalmente en el mundo de la arquitectura y el diseño de interiores.