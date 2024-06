El enigmático mensaje de Sandra Garal cinco días después de anunciar su ruptura, ¿dirigido a Marco Asensio?

Después de cinco años juntos y de convertirse en marido y mujer el 7 de julio de 2023, Marco Asensio y Sandra Garal se han separado. Era el propio futbolista el que hace cinco días, el 11 de junio, quien confirmaba la noticia a través de un comunicado en su perfil público: "Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio". A pesar de que la modelo no había hecho declaraciones, este domingo ha compartido un mensaje con el que ha hecho saltar todas las alarmas.

Sandra Garal no ha querido dar explicaciones sobre lo sucedido en su matrimonio, ha preferido mantenerse al márgen después de que su expareja compartiera el anuncio de su ruptura. Eso sí, la influencer a través de su perfil público ha compartido un enigmático mensaje con el que ha hecho pensar a todos sus seguidores, que es una indirecta hacia el futbolista. "Solo como recordatorio: si te cuesta tu paz, es demasiado caro", ha escrito en sus historias junto a un corazón azul.

A pesar de que son solo unas palabras y Sandra no especifica a quién van dirigidas, es probable que se refiera con ellas a su actual estado sentimental. Pero eso no es todo, porque también ha aprovechado para compartir una canción de Karol G de hace seis años en la que la artista colombiana habla del dolor del desamor y la deslealtad. Dice así el tema: "No sé qué pasó, no sé si se acabó el amor. Hoy puedo decir que nunca lo sintió, que nunca le importó lo que me costó entender, eso solo lo sabe Dios".

En otra de las estrofas del tema de la Bichota se habla de la deslealtad en una pareja y que las sonrisas ya se han borrado: "Le entregué más y más de mí y cada palabra falsa le creí porque mi única intención era que fuera feliz mucho más que yo. Y que esto fuera único en el mundo porque tenerlo cerca era mi mundo, pero no le importó dañar mi corazón y hoy me cuesta mirarlo".

Los rumores de un posible distanciamiento en el matrimonio surgieron hace meses, ya que no hay una fotografía de los dos juntos desde navidades. A esto se suma que no se siguen en redes sociales y la ausencia de la arquitecta en la final de la Copa de Francia que levantó el jugador con su equipo, el PSG. Ante los comentarios, los protagonistas habían optado por el silencio hasta que el futbolista confirmó que su historia de amor ha llegado a su fin después de cinco años de relación y a punto de celebrar su primer aniversario de boda.

"Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida", escribió Asensio en su perfil público, dejando claro de esta manera que prevalece el cariño entre ambos, aunque ahora las circunstancias sean muy diferentes.

Un comunicado que llegaba justo tres semanas antes del que sería el primer aniversario de boda de la pareja. El 7 de julio contrajeron matrimonio en la Fortaleza de Albercutx de la localidad de Pollença (Mallorca), un enlace que fue el primer paso de un cambio de vida, ya que coincidió con el fichaje de Asensio por el PSG. Tras su luna de miel llegó la mudanza desde Madrid a París, donde el jugador tiene previsto estar hasta 2026. Por su parte, Sandra es la fundadora de Saint Studio y está ilusionada con seguir creciendo profesionalmente en el mundo de la arquitectura y el diseño de interiores.

