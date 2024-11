Los secretos de la relación de Brad Pitt e Inés de Ramón tras dos años juntos: 'Son increíblemente felices'

A pesar de que intentan mantener los asuntos relacionados con su noviazgo en un discreto segundo plano, es evidente que Brad Pitt (60 años) e Inés de Ramón (31 años) se encuentran en un dulce momento. Dos años después de comenzar su relación (fueron fotografiados juntos por primera vez en noviembre de 2022), el actor y la ejecutiva de origen español no dudan de presumir de su amor en sus apariciones públicas como, por ejemplo, en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.

Ahora, una fuente cercana a los enamorados ha roto el halo de misterio que los envuelve revelando algunos detalles de cómo es su romance. “Son increíblemente felices juntos”, ha afirmado a la revista estadounidense People. Esta misma persona también ha asegurado que la diseñadora de joyas es una gran fan del trabajo del oscarizado artista, convirtiéndose en uno de sus grandes apoyos. “Le encanta su motivación”.

En estos momentos, el intérprete se encuentra en pleno proceso de rodaje de la película F1, un filme de acción sobre el deporte de automoción que está previsto que llegue a la gran pantalla a mediados del próximo 2025. Por este motivo, el ganador del Globo de Oro está pasando largas temporadas México, pero la distancia no es ningún problema para la pareja. “Inés sabe lo importante que es este proyecto para él. Ella es muy independiente y también disfruta quedando con sus amigos en Los Ángeles”.

Eso sí, cuando su agenda profesional se lo permite, Inés no duda en hacer las maletas para estar con el protagonista de Seven y Troya en cualquier parte de la geografía internacional. “Brad está agradecido de que a Inés le guste viajar y pueda acompañarlo en el trabajo”. Un cariño y admiración que la ejecutiva también recibe por parte del actor. “Se apoyan mutuamente en sus carreras. Valoran el equilibrio que han encontrado”.

Por todo ello, esta persona les augura un prometedor futuro. ”Está claro que están juntos para largo”. Una teoría que cobra aún más fuerza si se tiene en cuenta que el pasado mes de febrero la diseñadora se mudó a la mansión que la estrella del Club de la Lucha tiene en California. ¿Acabarán sonando campanas de boda para ellos?

La tensión con Angelina Jolie y sus hijos sigue presente en la vida de Brad Pitt

Lo que no resulta tan idílico en la vida de Brad Pitt es la batalla que todavía mantiene con su exmujer, Angelina Jolie, de la que se divorcio en 2016. Un cruce legal que se ha recrudecido después de que la actriz pusiese en venta su parte del castillo y viñedo francés Chateau Miraval. Las demandas no cesan porque mientras que Jolie quiere poner fin al litigio, Pitt no da su brazo a torcer y quiere hacerse con el 100% de este lugar que fue escenario de su boda. Además, sus hijos, Maddox, Zahara, Shiloh, Pax y los mellizos Knox y Vivie han roto lazos casi por completo con el actor.