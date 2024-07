Todo vale por ver a Brad Pitt, el piloto más 'cool' de la Fórmula 1 en Silverstone

Brad Pitt ha hecho una parada en boxes en los días previos al Gran Premio de Silverstone en el condado de Northamptonshire, Inglaterra. El atractivo actor, de 60 años, se ha convertido en la sensación del paddock y ha revolucionado la Fórmula 1 al convertirse en un piloto más del circuito. Con un mono de cuero blanco , la tez morena, el pelo castaño claro con mechas rubias y la mirada escondida tras unas gafas de sol, el actor estadounidense se dio cita en las carreras y se mostró de lo más simpático mientras sonreía y saludaba a los espectadores, sorprendidos por su presencia.

El elevado coste de las entradas

El Gran Premio de Gran Bretaña ha generado cierta controversia entre los fanáticos por el alto precio de las entradas. Incluso el piloto Lewis Hamilton ha mostrado su preocupación y llegó a pedir que se redujeran los precios: un día de Gran Premio se vende a £309 (365 €), mientras que un pase para el evento de cuatro días cuesta £429 (506€). El siete veces campeón del mundo temió que las entradas pudieran ser "enormemente caras" para las familias y pidió una reducción del coste. Sin embargo, Stuart Pringle, director ejecutivo del Circuito de Silverstone, insistió que el coste que cubre los cuatro días del espectáculo tiene "una buena relación calidad-precio". Y es que todo vale con tal de ver a Brad Pitt.

Otras celebridades como la actriz británica Daisy Edgar-Jones, de 26 años, se unió a Pitt en el paddock, mientras posaba en el pitlane y a Lewis Hamillton se le vio pasear con su perro Roscoe. Poco a poco van llegando las estrellas al circuito.

El año pasado por estas fechas el actor de Malditos bastardos ya estuvo en este Gran Premio de Gran Bretaña para rodar algunas escenas de su próxima película para Apple, en la que interpreta a un piloto de Fórmula 1.⁣ Y una vez más ha vuelto a convertirse en el gran protagonista de la jornada con un mono de su nuevo equipo de F1 en la ficción, APXGP . No hay aparición del intérprete en la que no se comente su atractivo y que por él no parecen pasar los años. De un tiempo a esta parte parece haber descubierto el elixir de la juventud, y al igual que Tom Cruise, también sexagenario, parece no envejecer. Las imágenes hablan por sí solas y en apenas unas horas la foto del piloto más cool de Silverstone ya está dando la vuelta al mundo.

A medida que avanza el rodaje de filme se van conociendo más detalles y secretos como la presencia del actor español Javier Bardem, que será compañero de reparto de Pitt en el filme en el que también estarán involucrados los pilotos y los equipos de la F1 como Lewis Hamilton, que es socio productor del largometraje. El protagonista de Leyendas de pasión, Troya o Érase una vez...en Hollywood es sin duda la estrella del filme, en el que da vida a Simon Hayes, un piloto que corría en los noventa ya retirado. "Tuvo un choque horrible, desaparece y empieza a correr en otras disciplinas", contó Pitt. Su amigo, interpretado por Javier Bardem, es el dueño de un equipo que está en último lugar. Tienen un joven piloto interpretado por el actor británico Damson Idris y ellos son los que le brindarán una oportunidad para convertirse en el mentor de este conductor inexperto.

En octubre de 2022 Brad Pitt pudimos verle visitar Austin antes del Gran Premio de Estados Unidos, donde conoció al español Fernando Alonso, que compartió una foto de su encuentro, y a continuación rodó en el GP de Gran Bretaña, donde se codeó con la 'realeza' de la Fórmula 1, entre ellos el piloto español Carlos Sainz Jr., y donde estos días disfruta de las carreras.