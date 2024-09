Brad Pitt se plantea marcharse de Estados Unidos con Inés de Ramón tras el distanciamiento con sus hijos

Brad Pitt no se separa de su novia, Inés de Ramón. El atractivo actor estadounidense acudió al estreno de su película Wolfs en Los Ángeles y llegó de la mano de la diseñadora de joyas de origen español. El protagonista de Érase una vez en...Hollywood presentó junto a su compañero de reparto George Clooney, el filme en el que han vuelto a coincidir 16 años después tras Quemar después de leer, de los hermanos Coen, y la saga Ocean's.

Juntos recientemente protagonizaron un sketch humorístico para Jimmy Kimel Live! y a su paso por la alfombra roja bromearon sobre lo que ha cambiado en este tiempo desde su ultima película. "Yo soy más alto", bromeó Clooney, de 63 años, ante los micrófonos de Entertainment Tonight y "más viejo", puntualizó Pitt, de 60. Juntos volvieron a hacer de las suyas, como cuando el director de Buenas noches y, buena suerte contó que había enviado varias cartas a sus amigos, entre ellos a Brad, en nombre de Bill Clinton a modo de broma. En Wolfs dan vida a dos criminales profesionales expertos en deshacerse de cadáveres, que inesperadamente son contratados para el mismo trabajo: deshacerse de un cadáver en una habitación de hotel. Ambos son rivales, pero se ven obligados a colaborar en este caso, donde nada sale como esperan.

Una gargantilla valorada en casi 100.000 euros

Inés de Ramón, de 34 años, eligió para la premiere un vestido asimétrico fruncido y de un solo tirante en tono camel, un color que le favorece y por el que ya apostó en su reciente aparición en Nueva York, y una gargantilla de diamantes con una esmeralda central valorada en 94.000 euros de Anita Ko, la firma en la que trabaja como vicepresidenta, mientras que Pitt lució un traje de chaqueta en color claro y una camisa blanca. Juntos llegaron al icónico Teatro Chino de Los Ángeles, donde Brad y George compartieron flashes con su compañera de reparto Amy Ryan, y tras la presentación se marcharon a cenar a un restaurante de Los Ángeles.

Brad no soltó la mano de Inés ante el aluvión de flashes y juntos volvieron a demostrar que su relación va muy en serio. Desde febrero viven juntos en la casa que el actor compró después de vender la propiedad que tenía con su exmujer, Angelina Jolie. Se trata de la 'Steel House' o 'Casa de Acero', una construcción de los años 60 y con marcado estilo 'Mid Century' en el barrio de Los Feliz, en Los Ángeles.

Inés además de diseñadora de joyas es hija de un importante financiero. Nació en New Jersey, pero creció en uno de los barrios más exclusivos de Ginebra, y habla cinco idiomas, entre ellos el español, ya que su familia es originaria de Madrid. Tras terminar la carrera de Administración de Empresas en Suiza, se mudó a Nueva York en 2017, donde comenzó a trabajar en la casa de subastas Christie's, pero no fue hasta 2020 cuando se instaló en Los Ángeles para trabajar como vicepresidenta de la marca de joyería Anita Ko. Ha vivido en muchos sitios y se considera ciudadana del mundo, por lo que no sería de extrañar que en un futuro se mudara junto a Brad Pitt a cualquier lugar del planeta.

Angelina Jolie, exmujer de Brad, ya declaró que estaba esperando a que sus hijos cumplieran la mayoría de edad para dejar Los Ángeles. "Me encantaría vivir en el extranjero, y lo haré tan pronto como mis hijos cumplan los 18 años. En este momento tengo que permanecer donde su padre ha decidido residir", declaró. Poco falta para que sus hijos menores, los mellizos Knox y Vivienne, cumplan la mayoría de edad, lo harán en julio de 2026.

¿Se mudará a Europa?

Brad Pitt desde que se separó de Angelina Jolie en 2016 prácticamente no ha tenido contacto con sus hijos, lo que resulta muy doloroso. El hecho de no ver a los niños, sumado al durísimo golpe que recibió cuando su hija Shiloh decidió quitarse legalmente su apellido, le habría hecho plantearse algunas dudas y podría estar sopesando la idea de abandonar también California. La imposibilidad de reanudar su relación con Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne sería una de las razones por las que está considerando seriamente dejar su vida en Estados Unidos para instalarse en Europa, según ha revelado una fuente a Life & Style. Brad actualmente ha estado disfrutando del ‘Viejo Continente’ junto a su novia Inés de Ramón, y amigos como George Clooney, ya le habría contado las bondades de vivir en Reino Unido. "Brad ama Francia e Italia y también ha pasado mucho tiempo en el Reino Unido, por lo que la idea de dejar atrás su vida en Estados Unidos para comenzar de nuevo le resulta sumamente atractiva”, señala la citada fuente.

“Brad ha considerado a Los Ángeles como su hogar durante mucho tiempo, es donde tiene su sede su compañía de producción y gran parte de sus propiedades, además siempre sintió que era el mejor lugar para conectarse con sus hijos y darles algo de estabilidad”, detalla. “Pero lamentablemente, rara vez puede verlos estos días, lo cual es desgarrador para él”, añade. Ante la imposibilidad de acercarse con sus hijos, el actor ya habría tomado algunas decisiones. “El año pasado vendió la casa en la que los crió, porque se sentía muy vacía y quería escapar de los recuerdos”, apunta la citada fuente. “Todavía le atormenta estar tan cerca de ellos y, al mismo tiempo, tan lejos. Ahora dice que un cambio de aires podría ser lo que necesita, al menos hasta que empiecen a querer pasar tiempo con él de nuevo, lo que espera y reza para que suceda algún día”.